Maltempo | l’esperto | “Il riscaldamento globale è inevitabile | prepariamoci”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) “Un aumento di mezzo grado – 1 grado delle temperature in Italia nei prossimi decenni sara’. Dovremo adattarci al cambiamento climatico che verra’, gestire i danni. Le temperature medie nel nostro paese sono gia’ salite di 2 gradi dai livelli pre-industriali, piu’ della media(1 grado, n.d.r.). Il sistema e’ alterato, e questo rende piu’ probabile gli eventi meteorologici estremi, come quelli di questi giorni”. Lo spiega all’ANSA Stefano Caserini, docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Proprio oggi l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha reso noto che l’anno scorso la concentrazione di CO2 nell’atmosfera a livelloe’ aumentata, da 405,5 parti per milione nel 2017 a 407,8 ppm nel 2018. Per Caserini “il problema non e’ che ...

