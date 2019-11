Maltempo | in calo il Po e il Ticino nel pavese

Maltempo - nel Pavese Po e Ticino in calo : 19.06 A 20 ore dall'esondazione del Ticino in Borgo a Pavia, il fiume sta calando la portata ritirandosi lentamente così come il Po che ha raggiunto quasi sei metri la scorsa notte. I rilievi hanno confermato come il Ticino perde di volume e conferma la tendenza al calo portandosi a 3.75 metri. Stessa sensazione per il Po che al Ponte della Becca è calato a 5.80 metri, mentre a Spessa Po si trova a 6.90 metri.

Maltempo Firenze : Arno e affluenti in calo - sotto il primo livello di guardia : Nelle ultime tre ore, spiega in una nota la Città Metropolitana di Firenze, i livelli del reticolo idraulico sono scesi sotto il primo livello di guardia, sull’asta dell’Arno rimane sopra il primo livello di guardia solo l’idrometro di Fucecchio valle che dovrebbe rientrare in tarda mattinata. Nelle prossime ore è prevista un’ulteriore attenuazione dei fenomeni con possibili rovesci isolati e cumulati poco ...

Maltempo in Alto Adige : neve e pioggia battente - temperature in calo : Nevica 1000 metri e piove a fondovalle in Alto Adige dove si registra un crollo termico. A Bolzano si registrano +6°C, a Merano, Bressanone e Brunico +5°C, e +1°C a Dobbiaco e Vipiteno. Valori negativi sopra i 2000 metri. Imbiancati i rilievi e la zona di Vipiteno in Alta Val d’Isarco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato dove si sono accumulati alcuni cm di ...

Previsioni meteo : altra ondata di Maltempo nel week-end e calo delle temperature : Previsioni meteo - Si sta confermando un novembre piovoso e soprattutto più fresco, in linea con quel che dovrebbe essere l'autunno sull'Italia. Il caldo e siccitoso mese d'ottobre sembra un lontano...

Maltempo : piogge e calo delle temperature - arriva la prima neve in Appennino : L'autunno sta finalmente facendo la voce grossa su gran parte dello stivale, come dimostrato dalla terza perturbazione di questo inizio di novembre e dalle tante piogge in atto da nord a sud. Come vi...

Maltempo Alto Adige : neve al Brennero - temperature in calo : Prima nevicata della stagione in Alto Adige: fiocchi cadono tra Vipiteno e Brennero, a Resia, in Val Ridanna e nella zona di Tubre. La neve cade anche a 1.300 metri. Sull’autostrada A22 del Brennero le carreggiate sono innevate sopra Vipiteno fino al confine di Stato del Brennero. La statale del passo Stelvio è stata chiusa per motivi di sicurezza, Vige la chiusura invernale per i passo Rombo (tra Merano e l’Austria) e Stalle (Val ...

Previsioni meteo 1 novembre : Maltempo diffuso con nubifragi a Centro-Sud. Temperature in calo : Tempo instabile a Centro-Sud nella giornata del 1° novembre. Non mancheranno i temporali sulla Campania e sulla Calabria. Da sabato nuove piogge e forti venti. Fenomeni anche di forte intensità sono previsti su Liguria, Toscana, Emilia, Lazio e Sardegna con il rischio di locali nubifragi.Continua a leggere

Meteo : da martedì temporali e temperature in calo - ponte di Ognissanti col Maltempo : Il Meteo della nuova settimana conferma che assisteremo a una graduale diminuzione delle temperature e tempo a tratti molto instabile. La settimana che darà l'inizio al mese di novembre sarà caratterizzata dall'arrivo del freddo e da temporali. Ad Halloween il maltempo si sposterà al Sud e una serie di perturbazioni rovineranno il ponte di Ognissanti e i giorni successivi.Continua a leggere

Maltempo - inizio settimana choc : piogge - temporali - vento e netto calo delle temperature : "L'autunno alza la voce nella nuova settimana; un fronte freddo porterà piogge e temporali da Nord a Sud tra martedì e giovedì, con temperature in calo anche di 8-10 gradi e prima neve sui rilievi fino alle quote medie” a dirlo è il meteorologo Edoardo Ferrara.Continua a leggere

Maltempo Liguria : piogge diffuse e temperature in calo - celle temporalesche “seguite con molta attenzione” : In Liguria dalla mezzanotte è scattata l’allerta meteo arancione ma, nonostante le piogge intense e le temperature in leggero calo, non si registrano gravi criticità. Dalla Corsica si stanno generando celle temporalesche che risalgono il Mar Ligure che “si stanno scaricando in mare – ha spiegato Federico Grasso, esperto Arpal – ma vanno seguite con molta attenzione. Potrebbero sciogliersi o disgregarsi prima di arrivare ...

Maltempo Nord/Ovest : Po e Ticino in calo - ma si teme per nuove piogge : Situazione in miglioramento nel Nord/Ovest Italia, dove il Maltempo ha causato diversi danni. Al momento è rientrato l’allarme sullo stato dei fiumi in provincia di Pavia in seguito all’ondata di pioggia che ha interessato buona parte del Nord Italia. Dopo che ieri il Po aveva raggiunto il livello di 3,5 metri sopra lo zero idrometrico al punto di rilevazione del Ponte della Becca, oggi è sceso in maniera considerevole: alle 15 era a ...

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le Temperature inizieranno a calare un po'...

Previsioni meteo : ottobrata per pochi giorni - poi Maltempo e calo delle temperature : L'alta pressione si sta rapidamente espandendo verso il Mediterraneo e sta assumendo connotati via via sempre più sub-tropicali grazie al risucchio di aria particolarmente calda per il periodo dal...

Meteo Protezione Civile domani 3 Ottobre : Maltempo e brusco calo delle temperature al centro-sud : Nella giornata di domani la perturbazione attualmente in azione sulle regioni centro-settentrionali scivolerà ulteriormente verso Sud. Piogge e temporali anche di forte intensità colpiranno così...