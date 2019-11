Maltempo | il sindaco di Ferrara ordina l’evacuazione delle golene del Po

Maltempo - frana muraglione a Ospedaletti - sindaco si auto-sgombera : Fabrizio Tenerelli Il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti ha sgomberato diciotto persone, compreso sé stesso, dopo il crollo di un muraglione che si è verificato di fronte alla propria abitazione. Diversi gli interventi per il Maltempo in tutta la provincia di Imperia Il Maltempo ha fatto la sua comparsa anche nell’estremo ponente della Liguria, che dalla mezzanotte è in allerta rossa. Una quarantina gli interventi dei vigili del ...

Maltempo : Licata flagellata da nubifragio - sindaco 'chiedo intervento straordinario' (2) : (Adnkronos) - "Dopo il 2016 - continua il primo cittadino - l’allora governo regionale promise un piano per Licata da 30 milioni di euro per l’efficientamento delle infrastrutture cittadine, ma evidentemente non è bastato. Oggi, abbiamo un nuovo governo a cui questa città ha dato un grande contribut

Maltempo : Licata flagellata da nubifragio - sindaco 'chiedo intervento straordinario' : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - "Chiedo immediatamente un intervento straordinario dei governi nazionale e regionale perché non è ammissibile che vi sia un’Italia sott’acqua a cui si sta rivolgendo l’attenzione delle istituzioni - si vedano Venezia e Matera - e che solo Licata venga lasciata sola". A

Maltempo Sicilia - nubifragio a Licata : il sindaco chiede un “intervento straordinario” : “Chiedo immediatamente un intervento straordinario dei governi nazionale e regionale perché non è ammissibile che vi sia un’Italia sott’acqua a cui si sta rivolgendo l’attenzione delle istituzioni – si vedano Venezia e Matera – e che solo Licata venga lasciata sola“: lo ha affermato il sindaco di Licata (Agrigento) Pino Galanti riferendosi ai gravi danni provocati dal nubifragio odierno. “A Licata ...

Maltempo - il Sindaco di Fiumicino : “Chiesto lo stato di calamità” : La Giunta di Fiumicino ha chiesto alla Regione lo stato di calamità per i danni causati dalle mareggiate. “Dopo le mareggiate dei giorni scorsi, la situazione delle coste di Focene nord e Fregene sud è drasticamente peggiorata. Anche a Isola Sacra e Fiumicino abbiamo riportato danni. Per questo, nella seduta di Giunta che si è conclusa poco fa, abbiamo approvato una delibera con cui chiediamo alla Regione che riconosca lo stato di ...

Maltempo Lampedusa - il Sindaco : “Nel porto disastro annunciato” : “Da anni chiedo di potere smaltire quel relitto e mi viene negato di farlo. La procura di Agrigento lo ha affidato all’Agenzia delle dogane che non ha provveduto. Adesso è successo il disastro”. Lo dice il Sindaco di Lampedusa e Linosa (Ag), Toto’ Martello, dopo che, stanotte, una delle imbarcazioni usate dai migranti si e’ capovolta, a causa di una mareggiata, ed ha provocato lo sversamento di gasolio. ...

Matera - il sindaco : “Situazione tornata alla normalità - ma Maltempo ha creato difficoltà”. Prima stima : danni per 8 milioni di euro : L’ondata di maltempo che ha colpito Matera tra l’11 e il 12 novembre scorsi, con i rioni Sassi inondati da fango e detriti, ha provocato danni per circa 8 milioni di euro. È una Prima stima “stilata dal dirigente del settore Lavori Pubblici” del Comune della capitale europea della Cultura 2019. “La situazione in città è tornata alla normalità“, ha spiegato il sindaco Raffaello De Ruggieri, ma “l’ondata ...

Maltempo Pisa - il sindaco : “Il nostro Mose ottocentesco ha funzionato - emergenza finita” : “Ero preoccupato ma per fortuna è tutto filato liscio. E il nostro sistema dei panconcelli, una sorta di ‘Mose ottocentesco‘, ha funzionato e ora possiamo tirare un sospiro di sollievo visto che non abbiamo subito alcun danno. Così come hanno ben funzionato il sistema di difesa del bacino del Roffia e dello Scolmatore“: lo ha dichiarato il sindaco di Pisa, Michele Conti, durante una conferenza stampa in prefettura ...

Maltempo - Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta : l’ordinanza del Sindaco : Domani, Lunedì 18 Novembre 2019, le scuole rimarranno chiuse anche a Caserta: l’ha deciso il Sindaco Carlo Marino che ha firmato apposita ordinanza sindacale. Allerta Meteo, scuole chiuse Lunedì 18 Novembre in molti Comuni d’Italia – L’elenco aggiornato in diretta L'articolo Maltempo, Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta: l’ordinanza del Sindaco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Pisa - il sindaco : “Probabile piena dell’Arno domani alle 19” : “I modelli della Protezione civile prevedono che Pisa sarà raggiunta da una probabile ondata di piena del fiume Arno per domani alle 19“, ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti al termine di una riunione convocata in prefettura in seguito all’allerta meteo arancione che investe da stasera anche il territorio Pisano. “Abbiamo appena terminato una riunione operativa – ha aggiunto Conti – e stiamo monitorando ...

Maltempo - le terme di Saturnia travolte dal fango. Il sindaco : “Nessun danno alle cascate” : Le celebri cascate termali del Gorello a Saturnia, frazione del comune di Manciano, in provincia di Grosseto, sono state travolte dal fango, dopo la grande alluvione che si è abbattuta ieri in Maremma, ma non hanno riportato danni strutturali, “sono integre”. “Le cascate sono in buona salute”, assicura il sindaco di Manciano Mirco Morini. Questa mattina il vicesindaco Luca Pallini ha effettuato un sopralluogo alle cascate ...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Vento a 100 km/h. Sindaco : «Un disastro». Maltempo - morto un anziano a Bari : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha toccato i 187 centimetri (sul medio mare) e ha...

Maltempo : sindaco Lampedusa - 'barche migranti vagano fra le onde al porto - pericoloso' : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - "Il Governo nazionale intervenga al più presto e disponga la rimozione delle imbarcazioni ‘abbandonate’ a Lampedusa, perché con il Maltempo di questi giorni e le pessime condizioni del mare si sono trasformate in un pericolo per la comunità, per le infrastrutture e per

Maltempo Licata - il sindaco : “Chiederemo lo stato di emergenza” : “La tromba d’aria di ieri pomeriggio e i nubifragi che ormai da due giorni colpiscono Licata hanno provocato danni al nostro territorio. Stiamo valutando la possibilità, se ci saranno le condizioni, di chiedere al presidente della Regione, Nello Musumeci, di dichiarare lo stato di emergenza“: lo afferma il sindaco di Licata, Pino Galanti, a seguito dell’ondata di Maltempo che da ieri flagella l’Agrigentino. ...