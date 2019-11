Maltempo | gli escursionisti salvati | “Siamo stati sprovveduti”

Maltempo : M5S Veneto - fallimento della politica del cemento e degli affari : Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - “Siamo costretti, ogni mattina, a consultare le previsioni meteo per sapere se rischiamo di trovarci con l’acqua alle ginocchia, o con la casa sotto una frana, ovvero di vedere la strada sparire davanti ai nostri occhi. Basta una giornata di pioggia e i nostri fiumi di

Maltempo : salvi gli escursionisti bloccati in bivacco : Si sono concluse le operazioni di recupero dei due escursionisti bloccati a causa della neve presso il bivacco Rattazzo intorno a quota 2.200 metri nel comune di Sauze di Cesana (To). Raggiunti dai soccorritori con sci e pelli di foca, sono stati dotati di racchette da neve e riaccompagnati a valle illesi, anche se stanchi e infreddoliti. Nel corso della mattina, vista l’impossibilità di procedere con l’elicottero a causa della ...

Maltempo Piemonte - migliora la situazione a Torino : resta alta l’attenzione sul Po : Il bollettino emesso dal Centro funzionale regionale del Piemonte alle 13 di oggi “indica un progressivo decrescere dell’allerta per molte aree della Città metropolitana, in concomitanza con il progressivo esaurimento delle piogge”. Lo sottolinea in una nota la Città metropolitana di Torino, spiegando che restano in allerta arancione per le valanghe le Valli Chiusella, Orco, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone, alta val Susa, Chisone, ...

Maltempo Puglia : 53 eventi estremi in 3 mesi : Le intense precipitazioni hanno allagato le campagne, inondato di fango campi e strade rurali, fatto cadere a terra le olive, danneggiato ortaggi e verdure in campo: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha investito la Puglia nelle ultime 24 ore, solo l’ultima di 53 eventi estremi nella regione in meno di tre mesi, dall’1 agosto ad oggi, secondo il monitoraggio di Coldiretti Puglia, sulla base della Banca dati europea ...

Partita rinviata per Maltempo : "I tifosi del Lecce ospitano in casa gli ultrà del Cagliari in trasferta" : Dopo il lungo viaggio, la beffa della Partita rinviata per pioggia. Ma in supporto dei caglaritani arrivano i salentini. "Un bel gesto dopo una serata buia e di maltempo" spiega il patron del Lecce

Maltempo - un altro crollo in autostrada. Voragine di 10 metri si apre davanti agli automobilisti : Una Voragine di circa 10 metri si è aperta nella serata di domenica 25 novembre sull’autostrada Torino-Piacenza tra Asti e Villanova, in direzione del capoluogo piemontese, poco prima della barriera di Villanova. L’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Un’auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno è sprofondato a causa della pioggia ...

Maltempo Piemonte : riprese le operazioni di soccorso degli escursionisti bloccati : riprese le operazioni di recupero dei 2 escursionisti bloccati al bivacco Rattazzo intorno a quota 2200 metri nel territorio di Sauze di Cesana, nel torinese. Le condizioni meteo non sono ancora favorevoli, con nevischio e pericolo valanghe 4 su una scala di 5. In attesa di un miglioramento, che consentirebbe di raggiungere il bivacco con l’elicottero, una squadra del soccorso Alpino Piemontese si sta preparando per effettuare una prima ...

Rosanna - uccisa dal Maltempo e dal fiume in piena per andare ad assistere gli anziani : "La sua abnegazione per il lavoro era massima, veniva sempre al lavoro anche con la neve" così il direttore della casa di riposo di Sezzadio, nell'Alessandrino, ha voluto ricordare Rosanna Parodi, la donna di 52 anni vittima del maltempo che domenica si è scatenato sul Piemonte. La donna è stata strascinata via dal fiume in piena: voleva proseguire a piedi e raggiunge la struttura dove ad attenderla c'erano gli anziani.Continua a leggere

Maltempo : “Negli ultimi 15 giorni in Piemonte e Liguria si è registrato il 50% delle cumulate annue” : “Da un punto di vista prettamente climatologico, se e vero che il bimestre ottobre-novembre è in assoluto il più piovoso dell’anno, i quantitativi meteorici precipitati negli ultimi 15 giorni equivalgono in alcune aree del Piemonte meridionale e della Liguria a circa il 50% delle cumulate annue. Se a ciò si aggiunge che l’avvezione di aria calda ed umida che caratterizza il fronte perturbato ha determinato nevicate solo oltre i 1500 ...

Serie A - Lecce-Cagliari rinviata per Maltempo : La pioggia e il campo pesante cancellano Lecce-Cagliari, posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Maltempo nell'Imperiese : frane - crollo di muraglioni e forte mareggiata : A Imperia è stato segnalato un salice "appoggiato" su un'abitazione: sono intervenuti i vigili del Fuoco. Frana a Ospedaletti, 18 evacuati tra cui il sindaco

Maltempo - danni agli acquedotti : due frazioni di Ovada e tre paesi senz’acqua : In emergenza idrica anche Castelletto d’orba, la frazione di Pratalborato a Capriata d’Orba nell’Ovadese e l’abitato di Sant’Agata Fossili. Ma la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore

Maltempo - crolla un palazzo a Maddaloni : famiglie sgombrate - “stanotte dormiremo in auto” : A causa della pioggia, questa sera, è crollato un palazzo disabitato in via Nino Bixio a Maddaloni (Caserta). Per fortuna non si registrano feriti e danni a cose ma sono state sgombrate per sicurezza, dai vigili del fuoco di Caserta, polizia municipale e carabinieri di Maddaloni, quattro famiglie, residenti nello stabile confinate con l’edificio ceduto. “dormiremo in macchina con mio figlio e mio marito, questa notte, perché ...

Maltempo : nel Siracusano tagliati i collegamenti con i Comuni montani : Il Maltempo che imperversa nella provincia di Siracusa ha tagliato in due i collegamenti dei Comuni della zona montana. Un fiume di fango ha invaso alcune strade provinciali, per cui si e’ reso necessario un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. Insieme ai pompieri, anche il sindaco di Palazzolo (Siracusa) Salvatore Gallo che ha lanciato l’allarme. “Per quanto concerne la Provinciale 90 si tratta di un disastro annunciato ...