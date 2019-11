Maltempo Firenze | rimossi i tronchi sotto il ponte sull’Arno

Maltempo Firenze : a Calenzano 70 mm di pioggia - “il sistema ha retto” : Sul territorio di Calenzano (FI) sono caduti 70 mm di pioggia tra sabato e domenica e il sistema di prevenzione idraulica ha retto: lo spiega in una nota l’Amministrazione Comunale. Sono entrate in funzione le casse di espansione e la pulizia delle caditoie ha garantito il defusso delle acque. Personale e volontari della protezione civile attivi dalle cinque del mattino alle dieci di sera di domenica. La Polizia Municipale ha monitorato la ...

Maltempo Firenze : Arno e affluenti in calo - sotto il primo livello di guardia : Nelle ultime tre ore, spiega in una nota la Città Metropolitana di Firenze, i livelli del reticolo idraulico sono scesi sotto il primo livello di guardia, sull’asta dell’Arno rimane sopra il primo livello di guardia solo l’idrometro di Fucecchio valle che dovrebbe rientrare in tarda mattinata. Nelle prossime ore è prevista un’ulteriore attenuazione dei fenomeni con possibili rovesci isolati e cumulati poco ...

Maltempo : domani allerta arancione a Firenze - ma le scuole restano aperte : Prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel cosiddetto ‘reticolo principale’ che riguarda l’Arno a Firenze e nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Esteso fino a domani anche il codice giallo per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” ...

Maltempo - tregua in Toscana : da Empoli a Firenze un momentaneo sospiro di sollievo - 25 famiglie rientrano a casa : E’ defluita senza particolari problemi la piena del fiume Arno a Empoli (Firenze) e negli altri comuni dell’Empolese Valdelsa. A causa della pioggia a Empoli piazza Farinata degli Uberti, la principale del centro storico, è completamente allagata e per questo sono entrate in funzione idrovere. L’allarme per il fiume Elsa in provincia di Firenze è rientrato. Il livello del fiume si è abbassato. Con il miglioramento delle ...

Maltempo : situazione critica in Toscana - preoccupazione per Firenze : E‘ allerta idraulica nel comprensorio del Consorzio di bonifica Medio Valdarno attorno alla città di Firenze: quasi tutti i corsi d’acqua sono oltre il secondo livello di guardia; tutti gli impianti idrovori sono in funzione e le casse di espansione sono state attivate. Il fiume Arno è esondato per qualche centinaio di metri in località Sieci a Pontassieve: chiuso un tratto della Strada Statale Tosco-Emiliana ed evacuate alcune ...

Maltempo Firenze : prorogata fino a domani l’allerta arancione per l’Arno : A Firenze prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel “reticolo principale”, che riguarda l’Arno: lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di ...

Maltempo : sale livello dell'Arno - a Firenze oltre la prima soglia di allarme : Il livello dell'Arno a Firenze è salito di due metri nelle ultime sei ore e ha superato il primo livello di allerta. Secondo i dati rilevati alle 6.45 dal Centro funzionale della Regione Toscana, il fiume agli Uffizi aveva raggiunto i 4,13 metri con una crescita di 35 centimetri nell'ultima ora per le abbondanti piogge cadute su tutto il bacino del fiume. La Protezione civile della città metropolitana di Firenze invita i ...

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...

Maltempo : il colmo di piena dell’Arno sta attraversando Firenze : Il colmo della piena dell’Arno sta passando adesso lungo il tratto cittadino di Firenze: lo rende noto la protezione civile regionale. L’idrometro a Firenze Uffizi ha registrato alle 13 un colmo della piena a 4,80 metri, quindi sotto il 2° livello di guardia, che è di 5,50 metri. L'articolo Maltempo: il colmo di piena dell’Arno sta attraversando Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Firenze : Arno in piena a Incisa Valdarno : Il Maltempo che sta imperversando su varie parti della Penisola colpisce anche la Toscana. Il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa ValdArno (Firenze) intorno alle 11 di oggi, con una portata di 1.500 metri cubi al secondo. A renderlo noto è la protezione civile, confermando sostanzialmente le previsioni. Per le 12 previsto picco prossimo o di poco inferiore al livello due di criticità (5,50 metri) alla stazione di rilevamento ...

Maltempo - piena dell’Arno a Firenze e Pisa : “Non ci sono situazioni particolari di rischio” : La piena dell’Arno sta transitando a Firenze ma la cassa di espansione di Figline Valdarno non è stata utilizzata e ciò significa che Firenze non è particolarmente a rischio: lo ha spiegato il governatore Enrico Rossi in occasione della conferenza stampa tenuta alla sala operativa della protezione civile regionale. Rossi ha spiegato che si possono prevedere esondazioni nei canali minori della Piana. Dalle 13 allerta rossa per l’Arno ...

Maltempo - storica piena dell’Arno : prime esondazioni a monte - Firenze e Pisa col fiato sospeso. “Salite ai piani alti” [FOTO e VIDEO] : Situazione critica per il Maltempo in Toscana: l’ultimo passaggio temporalesco ha scaricato quantitativi pluviometrici impressionanti (spiccano i 154mm di Manciano nel grossetano, ma anche sull’Appennino fiorentino e pistoiese molte località hanno superato i 110mm di pioggia), che hanno fatto innalzare ulteriormente tutti i corsi d’acqua della Regione. In modo particolare l’Arno fa paura lungo tutto il suo corso. ...

Maltempo - a Firenze l'Arno verso il secondo livello di allerta. Chiusa l'Autobrennero a Bressanone : Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia, valanga e strade chiuse in Alto Adige. Allerta in 11 regioni. La perturbazione arriva anche al Sud. Albero cade su un'auto vicino a Roma, grave il giovane alla guida

Maltempo Firenze : il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa Valdarno : Il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa ValdArno (Firenze) intorno alle 11 di questa mattina con una portata di 1.500 metri cui al secondo: lo ha reso noto la protezione civile regionale. L'articolo Maltempo Firenze: il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa ValdArno sembra essere il primo su Meteo Web.