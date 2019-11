Maltempo | esondato il Ticino a Pavia | paura a Cremona per la piena del Po

Maltempo - la Diretta – Torino-Piacenza : scuole chiuse ad Asti. Riaperta una corsia sulla A6. A Pavia è esondato il Ticino : Disagi, chiusure di strade e allerta fiumi. Dopo la giornata di ieri tra crolli e voragini in alcune province continua l’emergenza. scuole superiori chiuse ad Asti e situazione critica per la viabilità in tutto il Piemonte. Le scuole superiori oggi restano chiuse ad Asti per decisione del sindaco dopo la notizia della voragine che si è aperta sull’autostrada A21 Torino-Piacenza a pochi chilometri dalla barriera di Villanova d’Asti. È ...

Maltempo - Ticino esondato a Pavia : 9.33 E' sempre più critica la situazione dei fiumi nel Pavese per il Maltempo,anche se da questa mattina non piove più. Nella notte il Ticino è esondato nel Borgo Basso, a Pavia: l'acqua è salita per alcuni centimetri in via Milazzo,la strada che si affaccia sul fiume.I residenti sono stati aiutati a uscire di casa dalla Protezione civile. Il Po continua a salire al Ponte della Becca, superando la soglia di allarme rosso. E' esondato in parte ...

Maltempo Campania : esondato il fiume Sarno nel Napoletano : A causa delle piogge torrenziali delle scorse ore, il fiume Sarno è esondato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Situazione critica alla periferia di Castellammare di Stabia (Napoli). Alle 08:30 di questa mattina è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco che ha portato in salvo una famiglia di 4 persone. L'articolo Maltempo Campania: esondato il fiume Sarno nel Napoletano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Siena : esondato il fiume Arbia nel Comune di Asciano : Disagi nella frazione Arbia, nel Comune di Asciano (Siena) dove il fiume Arbia è esondato. Da questa notte il sindaco e i tecnici comunali sono al lavoro per risolvere le criticità monitorando tutti i corsi d’acqua del territorio. Il Comune raccomanda massima prudenza e si consiglia di mettersi in auto solo se strettamente necessario. Il Comune attua il monitoraggio costante dei corsi d’acqua su Asciano e sulle frazioni. Non si sono ...

Maltempo nel Grossetano - nuovi allagamenti : esondato il torrente Sgrilla - le strade sono “fiumi d’acqua” : nuovi allagamenti nel territorio del comune di Manciano (Grosseto), duramente colpito ieri dal Maltempo, con 100 mm di pioggia caduti in appena 6 ore. Il torrente Sgrilla è in piena ed è fuori dagli argini, le strade provinciali “sono veri e propri fiumi d’acqua“, si legge sulla pagina Facebook del Comune: “Non mettersi in viaggio“, è l’appello dell’Amministrazione comunale. Chiuse la Sr74, la Sp 101 ...