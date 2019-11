Maltempo | esonda il Ticino a Pavia

Maltempo Calabria - esonda un torrente nel vibonese : anziani salvati dai Carabinieri : Momenti di paura oggi per due anziani di Pizzo, in Calabria, regione che ieri è stata devastata da un’ondata di Maltempo che ha causato svariati danni. A causa della pioggia, un torrente ha rotto gli argini e ha causato l’allagamento dell’abitazione e dell’agrumeto della coppia in contrada “Pirari”. Il pronto intervento dei Carabinieri della Stazione ha evitato il peggio. Con l’aiuto degli altri ...

Maltempo - ancora piogge ed esondazioni : danni da Nord a Sud. FOTO : Dopo le alluvioni del 24 novembre, quando a Savona una frana ha fatto crollare un viadotto, in tutta la Penisola si fanno i conti con nuovi disagi. Oltre al Ticino a Pavia fa paura il livello del Po nel Cremonese. Situazione critica anche in Sardegna.

Maltempo : nella bergamasca è esondato il lago Endine : Non è bastata la tregua della pioggia di questa mattina: le abbondanti precipitazioni delle scorse ore hanno fatto esondare il lago di Endine, nella bergamasca. Invasi il lungo lago e i sentieri che costeggiano lo specchio d'acqua, in località Monasterolo del Castello: non si tratta comunque di una situazione preoccupante e i controlli sono costanti.

Maltempo - frane - smottamenti - torrenti e rii esondati : weekend da incubo per la Liguria : "Fine settimana di danni e disagi in Liguria con strade chiuse e campi allagati, smottamenti, esondazioni e frane che hanno violentemente colpito il centro e ponente della regione, in special modo la provincia di Savona: è solo l'ultimo episodio che ha afflitto inoltre l'agricoltura ligure, danneggiando, in alcune zone, le colture invernali a pieno campo e causando possibili ritardi per quelle primaverili"

Maltempo - incubo senza fine. Il Ticino esonda - allerta-Po : ecco le zone più a rischio : Il Maltempo sta attraversando l'Italia da nord a sud. La situazione è emergenziale, così come confermato dal ministro delle infrastrutture, De Micheli. Il livello dell'acqua dei fiumi è altissimo: il Ticino ha esondato a Pavia, così come il Sarno in Campania, mentre il Po, che nella notte è cresciut

Maltempo - il Ticino esonda a Pavia : Questa mattina allagato il Borgo Basso, quartiere che sorge sulle rive del Ticino. Grande preoccupazione anche lungo tutto il corso del Po Il Ticino è esondato a Pavia: il fiume non ha retto alle piogge incessanti che cadono da giorni allagando un quartiere della città. Si tratta di Borgo Basso, zona pittoresca che sorge sulle rive del Ticino. L'acqua ha invaso Via Milazzo superando gli argini.

Maltempo in Lombardia : esondato Ticino a Pavia : E' un Lunedì ancora difficile in molte zone del Nord Italia: anche se le condizioni meteo sono nettamente migliorate la maggior parte dei corsi d'acqua sono ingrossati e in diversi casi in piena,

Maltempo Sardegna : esonda fiume nel Sassarese - allagata linea ferroviaria : esondazione del Rio Calamasciu, nel Sassarese: a causa delle abbondanti precipitazioni in Sardegna, dalle 09:55 è sospeso il traffico ferroviario sulla linea Porto Torres-Chilivani, fra Sassari e Scala di Giocca. I tecnici Trenitalia sono al lavoro per ripristinare al più presto il collegamento.

