Maltempo | Costa | apriamo i mille cantieri

Maltempo - Ministro Costa : “E’ il momento di aprire mille cantieri per la messa in sicurezza del territorio” : “La messa in sicurezza del territorio non può più aspettare. Lo dobbiamo alle vittime delle tragedie causate negli ultimi anni dagli effetti del dissesto idrogeologico, a chi ha perso la casa. E’ il momento di aprire i mille cantieri per la messa in sicurezza del territorio, il Parlamento approvi in fretta il piano“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a “Il ...

Maltempo - Costa : corsa contro il tempo : 19.00 "Stiamo lavorando a stretto contatto con le Regioni per mettere in sicurezza il territorio ma è una corsa contro il tempo".Così il ministro Ambiente,Costa, sui disastri provocati dal Maltempo. "La grave condizione di queste ore spiega - è il frutto di due emergenze, quella climatica e quella della fragilità del nostro Paese: il 79% del territorio è a rischio esondazioni, frane e dissesto idrogeologico.Questo dobbiamo avere come orizzonte ...

Maltempo Francia - alluvioni in Costa Azzurra : 2 morti e un disperso : Trovati i corpi delle 2 persone disperse nel dipartimento francese del Varo, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra colpita dal forte Maltempo: lo ha confermato la Prefettura precisando che un corpo è stato ritrovato a Muy, vicino alla zona dove un’imbarcazione di soccorso si è capovolta sabato notte con tre vigili del fuoco e tre civili a bordo. Uno dei civili risultava disperso. Il secondo corpo è stato ritrovato nel comune di ...

Maltempo Francia - alluvioni in Costa Azzurra : trovati i corpi dei 2 dispersi : trovati i corpi delle 2 persone disperse nel dipartimento francese del Varo, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra colpita dal forte Maltempo: lo ha confermato la Prefettura precisando che un corpo è stato ritrovato a Muy, vicino alla zona dove un’imbarcazione di soccorso si è capovolta sabato notte con tre vigili del fuoco e tre civili a bordo. Uno dei civili risultava disperso. Il secondo corpo è stato ritrovato nel comune di ...

Maltempo Francia : alluvioni in Costa Azzurra - 2 dispersi : Piogge torrenziali in Costa Azzurra hanno creato gravi danni e disagi: a causa delle alluvioni 2 persone sono disperse, 2 sono rimaste ferite e centinaia di case risultano allagate. Oltre 1.600 i vigili del fuoco sono stati mobilitati, migliaia le richieste di soccorso e centinaia gli interventi effettuati nelle ultime 48 ore. I dispersi sono un uomo di 77 anni e un’altra persona, caduta in acqua. Una donna di 39 anni è rimasta gravemente ...

Maltempo Emilia Romagna - Costa : “63 milioni ai progetti cantierabili” : “Il governo già a settembre ha assegnato 21 milioni per 18 interventi sul dissesto idrogeologico in Emilia Romagna. Altri 25 milioni sono andati all’Autorità di distretto del Po per il tratto regionale. Ieri abbiamo stanziato 17 milioni per altri progetti. Sono progetti già cantierabili. L’anno scorso avevamo stanziato 74 milioni per i fiumi dell’Emilia Romagna. Ho dato la mia disponibilità alla Regione, se le risorse per ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Danni ingenti sulla costa - litorale e Bellunese” : ”I danni non sono ancora da quantificare, ma sono ingentissimi. Abbiamo chiesto un secondo commissario, oltre al sindaco Brugnaro che gestirà la situazione di Venezia e delle isole, per gestire la ricostruzione e il ripristino nei territori della regione massacrati da piene di fiumi, frane, dissesti e scomparsa di chilometri di spiaggia”. Così il Presidente della Regione Luca Zaia, questa mattina, ha fatto il punto della situazione ...

Maltempo : Zaia - in Veneto danni ingenti su costa - litorale e bellunese : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) - “I danni non sono ancora da quantificare, ma sono ingentissimi. Abbiamo chiesto un secondo commissario, oltre al sindaco Brugnaro che gestirà la situazione di Venezia e delle isole, per gestire la ricostruzione e il ripristino nei territori della regione massacrati da

Maltempo : Zaia - in Veneto danni ingenti su costa - litorale e bellunese (2) : (Adnkronos) - “In dieci giorni sono caduti dai 400 ai 700 mm di acqua – ha sottolineato Nicola Dell’Acqua, direttore dell’area tutela del territorio della Regione – si tratta della quantità che lo scorso anno si è registrata in 48 ore in occasione di Vaia. Il problema è rappresentato dall’ingrossame

Maltempo - Costa : “Stanziati 25 milioni per contrastare il dissesto dei corsi idrici” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha convocato al ministero la Conferenza istituzionale permanente delle Autorità di bacino, che si è svolta questo pomeriggio. E’ quanto comunica il ministero dell’Ambiente in una nota ricordando che “poiché l’emergenza Maltempo di questi giorni riguarda tutta l’Italia, in particolare gli argini dei fiumi, è importante intervenire prioritariamente su questo fronte per ...

Maltempo : Conte in costante contatto con Capo protezione Civile : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – In queste ore il Presidente del Consiglio è in costante contatto con il Capo della protezione Civile, Angelo Borrelli, ed è costantemente aggiornato sulle situazioni di criticità che si registrano in molte Regioni italiane a causa del Maltempo. L'articolo Maltempo: Conte in costante contatto con Capo protezione Civile sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il Maltempo colpisce la costa laziale : 'bomba d'acqua' su Civitavecchia e Santa Marinella : Il maltempo che sta sferzando l'Italia da Nord a Sud si è abbattuto sul litorale laziale. Alle prime luci dell'alba di oggi 15 novembre un violento nubifragio ha colpito i comuni costieri di Civitavecchia e Santa Marinella. Dunque, non solo Venezia è alle prese con il fenomeno dell'acqua alta e Genova con una tempesta di fulmini, ma anche la Toscana e la costa settentrionale del Lazio. Dopo una notte di incessanti piogge, intorno alle 7 di ...

Il Maltempo devasta la costa veneta : grossi danni da Jesolo a Caorle e Bibione. FOTO : La mareggiata ha sommerso le spiagge del litorale, abbattendosi su chioschi, camerini e cabine. L'acqua è penetrata fino in città arrivando in vie e piazze cittadine. A Jesolo danni al porto per un milione di euro. ACQUA ALTA A VENEZIA, GLI AGGIORNAMENTI

Maltempo - Anbi Lazio : costante monitoraggio sui bacini in sofferenza : “Sara’ una settimana di intenso lavoro che sta impegnando e impegnera’ tutto il personale dei Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino, causa gli effetti delle forti precipitazioni che si sono abbattute nelle ultime ore su Latina e che proseguiranno, stando al piu’ aggiornato bollettino della Protezione Civile, anche nei prossimi giorni. Sono stati mobilitati tutti gli uomini e mezzi, con attenzione costante ...