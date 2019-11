Maltempo | Conte | “Stanziati 11 miliardi di euro per dissesto idrogeologico | bisogna

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Grazie al piano “Proteggi Italia” sono stati stanziati “11di” per il triennio 2019-2021 “e oraaccelerare per spenderli e far partire i cantieri“. A dirlo, da Melfi, il presidente del Consiglio, Giuseppe, in riferimento ai finanziamenti messi a disposizione per fronteggiare il rischioin Italia. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha pubblicato un report in cui dimostra come negli anni 2016-2018 sia stato utilizzato solo il 19,9% dei 100 milioni del Fondo progettazione contro il. Nello stesso documento, poi, viene citata la Liguria, dove sono stati erogati 41 milioni dia fronte dei 275 previsti dal Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane. L'articolo: “Stanziati 11diperaccelerare per far partire i ...

