Maltempo Calabria | crolli di edifici nel Vibonese | chiuse alcune strade

Maltempo Calabria : crollati edifici vicino a vecchia frana a Vibo Valentia : A seguito delle intense piogge, sono crollate due costruzioni vicino ad una frana attiva dal 2006, in località Triparni, frazione di Vibo Valentia. Si tratta di due strutture inutilizzate da tempo. Il rumore del crollo ha svegliato la popolazione facendo scattare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona, allargando l’area di pericolo. Il dissesto nell’area è iniziato il 3 luglio 2006, giorno ...

Maltempo - vigili del fuoco : oltre 2mila interventi tra Piemonte - Liguria e Calabria : Nelle ultime 48 ore sono stati 2318 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco in Piemonte, Liguria e Campania. Sono un centinaio gli interventi effettuati In Lombardia questa mattina a Pavia è esondato il fiume Ticino, i vigili del fuoco sono impegnati con squadre speleo alpino fluviali per alcune evacuazioni nel quartiere Borgo Ticino. In Piemonte, tra le province di Torino, Alessandria e Cuneo sono stati effettuati più di 1000 ...

Maltempo Calabria : chiuso tratto dell’A2 a Falerna e della SS18 a Pizzo per allagamenti : Prosegue l’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando la Calabria. Il personale Anas è presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo. Sull’A2 Autostrada del Mediterraneo è temporaneamente chiuso l’ingresso allo svincolo di Falerna in direzione nord (km 305,300) in provincia di Catanzaro, a causa dell’allagamento e per ...

Maltempo Calabria : forti piogge nel centro/nord della regione - picchi di 40 mm in 12 ore [DATI] : La nottata appena trascorsa ha fatto registrare fenomeni di precipitazione diffusa soprattutto nelle zone centro-settentrionali della Calabria: lo rende noto Arpacal. I valori cumulati registrati, tuttavia, risultano notevolmente inferiori a quelli delle ore precedenti, con massimi, nelle 12 ore, di 40 mm a Maida-Licciardi e 30 mm a Feroleto. Valori che si aggirano sui 30 mm sono stati registrati anche nel Crotonese e nel Paolano. Al momento si ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “chiederemo lo stato di emergenza” : “La giornata di oggi e’ stata particolarmente difficile per la nostra regione che e’ stata colpita da una vasta perturbazione che ha provocato intense precipitazioni su tutto il territorio“. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, al termine di una domenica di grande impegno per tutto il sistema di protezione civile. “Sin dalle prime ore della giornata, sono rimasto in costante ...

Maltempo - allagamenti a Reggio Calabria e 347 isolati in Liguria : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia e da nord a sud diverse sono le situazioni di disagi e emergenza: in Liguria alcune frane hanno costretto circa 127 persone a lasciare le loro abitazioni, mentre 347 sono rimaste isolate, a Reggio Calabria le strade risultano inondate dall'acqua col livello dell'acqua che arriva fino alle ruote della autovetture. Fino a domani è stata diramata l'allerta rossa per tutto il Piemonte: sorvegliato speciale ...

Maltempo Calabria : circolazione ferroviaria sospesa su diverse tratte : circolazione sospesa su alcune linee ferroviarie calabresi, a causa dell’eccezionale ondata di Maltempo che sta interessando la Calabria. Interrotta, dalle 12.00, la Lamezia Terme – Catanzaro Lido, a causa dell’allagamento della sede ferroviaria e della presenza di detriti in più punti della linea. Le forti piogge hanno provocato anche una frana fra Marcellinara e Catanzaro. Il treno Regionale 3829, Lamezia Terme – Catanzaro Lido, questa mattina ...

Maltempo Calabria : albero cade su carreggiata - chiusa la SS106 in località Amendolara : La SS106 “Jonica” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Amendolara (km 395) in provincia di Cosenza, a causa di un albero caduto sulla carreggiata per il Maltempo che sta interessando la zona in queste ore. Le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e il personale Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ...

Maltempo Calabria : treno bloccato in galleria - soccorsi passeggeri : Nella tarda mattinata di oggi un treno con passeggeri a bordo è rimasto bloccato in una galleria in Calabria a causa dell’acqua che aveva invaso la linea ferroviaria: è accaduto sulla tratta tra Lamezia Terme e Catanzaro, nel territorio di Marcellinara. L’acqua ha danneggiato locomotore che non ha potuto proseguire la corsa. Sul posto vigili del fuoco e tecnici delle Ferrovie dello Stato: grazie all’impiego di un secondo ...

Calabria - è allerta rossa : il Maltempo si abbatte sul territorio : Il maltempo è tornato a colpire la Calabria con forte vento di burrasca e precipitazioni consistenti che si sono abbattute nelle ultime ore in particolare nei territori di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone. Già ieri sabato 23 novembre la Protezione Civile della Calabria aveva innalzato lo stato di allarme annunciando l'allerta meteo di colorazione rossa per la giornata di questa domenica 24 novembre. Ventiquattro ore di forte ...

Maltempo in Calabria - nuova Allerta Meteo per Lunedì 25 Novembre : allarme ARANCIONE su tutta la Regione : Il Maltempo sta colpendo in queste ore la Calabria con piogge torrenziali che provocano disagi per gli allagamenti. Nel pomeriggio/sera il Maltempo si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, ma anche domani, Lunedì 25 Novembre, avremo forti piogge e temporali su tutta la Regione. Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena inviato il nuovo aggiornamento del ...

Allerta Meteo - scuole chiuse per Maltempo Lunedì 25 Novembre : dal Piemonte alla Calabria - ecco l’ELENCO dei Comuni : Allerta Meteo – A causa del maltempo che imperversa su gran parte d’Italia, domani, Lunedì 25 Novembre le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Paese. La scelta è a discrezione dei Sindaci in base al livello di Allertamento diramato dalla protezione civile e delle condizioni del territorio dopo i fenomeni estremi delle ultime ore. In queste ore, migliaia di Sindaci dal Piemonte alla Calabria, stanno valutando il da farsi. Nel ...

Maltempo Reggio Calabria - le FOTO della città allagata e i dati pluviometrici : Fortunatamente non ci sono morti ne’ dispersi a Reggio Calabria, colpita nella notte da un intenso nubifragio che ha provocato pesanti allagamenti in gran parte della città. Tuttavia le criticità più gravi sono tutte provocate dalla cattiva gestione del territorio e soprattutto dall’emergenza rifiuti, con cumuli di spazzatura che giacciono da settimane abbandonati in ogni portone per i disservizi del porta a porta. Proprio la ...

Maltempo e danni in Calabria : situazione critica a Reggio e Lamezia Terme - fiumi ingrossati : Dalla scorsa notte la Calabria è flagellata da una forte ondata di Maltempo, con gravi danni e disagi. situazione critica a Reggio Calabria, dove interi quartieri risultano allagati: l’acqua ha sommerso le auto e alcuni automobilisti sono stati soccorsi. Strade allagate anche nel Catanzarese: pesanti allagamenti si registrano nel Lametino. Allerta nel Vibonese, nel Crotonese e nel Cosentino, dove sono i corsi d’acqua, tutti ...