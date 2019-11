Maltempo : Bottacin a M5S - 'dite a vostro ministro Costa di dare fondi al Veneto' (2) : (Adnkronos) - “Solo per quanto riguarda la prevenzione abbiamo decine di cantieri aperti anche adesso – prosegue Bottacin – se vogliamo parlare invece in termini di previsione, abbiamo previsioni meteo che tutti ci invidiano: siamo l'unica regione in Europa in grado di prevedere i colmi di piena nei

Maltempo Veneto - 73 squadre al lavoro. Bottacin : “Massima attenzione” : Sono decine gli uomini della Protezione Civile regionale e centinaia i volontari al lavoro in tutto il Veneto per far fronte ai disagi provocati dal Maltempo di questi giorni. Attivati 144 Centri Operativi Comunali (COC) dei quali 30 in provincia di Belluno, 2 in provincia di Padova, 5 in provincia di Rovigo, 26 in provincia di Treviso, 6 in provincia di Venezia, 68 in provincia di Vicenza e 7 in provincia di Verona. 73 sono le squadre di ...