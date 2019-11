Maltempo | attesa in serata la piena del Po in Emilia | allerta rossa Nel Piacentino

Maltempo - ansie e attesa in Lombardia : fiumi in continua crescita nel Pavese : Cresce, con il passare delle ore, il timore per lo situazione dei fiumi in provincia di Pavia, in crescita costante dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e la pioggia che e’ proseguita per tutta la giornata di oggi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca il Po ha raggiunto, alle 18, il livello di 5 metri sopra lo zero idrometrico. A quota piu’ 5.50 si registra il livello di soglia di allarme piu’ elevato: ...