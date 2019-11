Maltempo | ancora piogge ed esondazioni | danni da Nord a Sud FOTO

Maltempo : nel Cuneese ancora 35 provinciali interrotte : Finita l’ondata di Maltempo, restano pesanti le conseguenze sulla viabilità anche nel Cuneese. Le strade provinciali chiuse o con limiti alla circolazione dei mezzi pesanti sono 35, informa la Provincia di Cuneo. In 6 casi si tratta di pericolo valanghe (in Valle Po, Vermenagna, Maira e Varaita), nei restanti interruzioni per frane, allagamenti o fiumi a rischio di esondazione. Le chiusure riguardano sia tratti in pianura, come a ...

In Veneto ancora allerta arancione nonostante la tregua del Maltempo : preoccupano i fiumi ingrossati : Il bel tempo di oggi e domani sul Veneto sta aiutando il deflusso dell’onda di piena sui corsi d’acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza, in quest’ultimo a causa delle operazioni di rilascio controllato dagli invasi di Ravedis e Ponte Racli. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Allerta Meteo - ancora 24 ore di Maltempo al Centro/Sud : breve tregua soltanto Martedì 26 : Allerta Meteo – ancora 24 ore di maltempo al Centro/Sud, prima di una breve tregua che è attesa soltanto per Martedì 26 Novembre. Il ciclone che nel weekend ha flagellato gran parte d’Italia continuerà ad imperversare al Centro/Sud per tutta la giornata di Lunedì 25, con forti piogge e temporali che potranno determinare ulteriori criticità. La situazione Meteorologica migliorerà anche al Sud soltanto Martedì 26, anche se per poche ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora Maltempo al centro-sud - i dettagli : Nella giornata di domani avremo il persistere di condizioni di instabilità al centro-sud. Miglioramento deciso al Nord, dopo residue precipitazioni attese nella notte. Ecco il bollettino Meteo...

Maltempo Piemonte : la situazione “resta critica - ci aspettiamo ancora allagamenti e frane” : “Nonostante le condizioni meteorologiche stiano volgendo al miglioramento, la situazione rimane critica in diverse aree del Piemonte e nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci aspettiamo problemi di allagamenti, frane e smottamenti“: lo ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi. “Ribadiamo il consiglio ai cittadini di limitare il più possibile gli spostamenti e di seguire i ...

Maltempo - ancora disagi<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Aggiornamento - Le autorità hanno chiarito che c'è una sola donna dispersa nell'alessandrino. Si tratta di Rosanna Parodi, 52 anni, una dipendente di una casa di riposo, della quale si sono perse le tracce mentre stava andando a lavoro. La sua auto è stata trovata parcheggiata vicino ad una cascina e si pensa che la donna abbia proseguito il percorso a piedi, venendo travolta dalla piena del fiume Bormida. Maltempo, ancora forti disagiLa ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 85 sfollati. Un disperso nell’Alessandrino. A Venezia ancora acqua alta a 130 centimetri : In tre ore sono caduti 100 millimetri di pioggia. È la zona del Savonese quella più colpita dal Maltempo nella notte tra sabato e domenica. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. A Savona città, che ieri sera era allagata nella parte più ...

Maltempo in tutta Italia - acqua alta e Venezia trema ancora : picco alle 9.30 - previsti 135 cm : Maltempo in tutta Italia e la paura torna a Venezia dove una nuova marea eccezionale oggi 24 novembre è stata confermata dal Centro maree del Comune di Venezia. Sono...

Maltempo - allagamenti - frane e sfollati in Liguria e Piemonte : è ancora allerta rossa : allerta rossa per il Maltempo domenica 24 novembre in Calabria e settori di Liguria e Piemonte. Critica la situazione nelle regioni del Nord. È stata una notte particolarmente difficile nel Savonese per la pioggia che non ha dato tregua. Secondo quanto fa sapere l'amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolato la frazione di Ellera, si registrano sfollati.Continua a leggere

Maltempo Liguria - ancora allerta rossa : marea con onde fino a 6m - allagamenti e frane : Non ci sono solo la pioggia e le frane a ‘minacciare’ la Liguria in allerta rossa dalla mezzanotte. Fa paura anche il mare con onde fino a 6 metri. La mareggiata ha colpito pesantemente Alassio, dove l’acqua ha invaso la mareggiata. E’ questa una delle maggiori criticita’ nel Savonese. A Varazze fa paura il livello del torrente Teiro, ad Albisola Superiore e’ esondato il rio Basco. A Savona citta’ ci ...

Allerta Meteo Veneto : ancora Maltempo - pre-allarme per il passaggio della piena del Po : Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala lo stato di pre-allarme (Allerta arancione) nelle aree del Delta del Po, interessate dal passaggio dell’onda di piena del fiume. L’Allerta, già da oggi pomeriggio e fino alle 14 di domani, interessa tutto il tratto Veneto del Po: il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento ...

