Maltempo | allerta meteo rossa martedì | l’elenco delle regioni a rischio

In Veneto ancora allerta arancione nonostante la tregua del Maltempo : preoccupano i fiumi ingrossati : Il bel tempo di oggi e domani sul Veneto sta aiutando il deflusso dell’onda di piena sui corsi d’acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza, in quest’ultimo a causa delle operazioni di rilascio controllato dagli invasi di Ravedis e Ponte Racli. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Maltempo - attesa in serata la piena del Po in Emilia : allerta rossa. Nel Piacentino evacuate alcune strade : "La piena è stimata con una quota di otto metri", spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo

Maltempo - incubo senza fine. Il Ticino esonda - allerta-Po : ecco le zone più a rischio : Il Maltempo sta attraversando l'Italia da nord a sud. La situazione è emergenziale, così come confermato dal ministro delle infrastrutture, De Micheli. Il livello dell'acqua dei fiumi è altissimo: il Ticino ha esondato a Pavia, così come il Sarno in Campania, mentre il Po, che nella notte è cresciut

Maltempo - riaperta l'A 21. Allerta per il Po da Cremona a Mantova - il Ticino esonda a Pavia : Ripresa la circolazione sulla Torino-Piacenza dopo la frana nell'Alessandrino. Fiumi osservati speciali, nel Cremonese il livello dell'acqua cresce a 10 centimetri l'ora

Maltempo - la Diretta – A Pavia è esondato il Ticino - allerta nel Cremonese. Scuole superiori chiuse ad Asti : Disagi, chiusure di strade e allerta fiumi. Dopo la giornata di ieri tra crolli e voragini in alcune province continua l’emergenza. Scuole superiori chiuse ad Asti e situazione critica per la viabilità in tutto il Piemonte dopo l’apertura di una voragine sull’autostrada A21 Torino-Piacenza a pochi chilometri dalla barriera di Villanova d’Asti. È sempre più critica la situazione dei fiumi in provincia di Pavia e nel Cremonese. ...

Maltempo - allarme Po : è cresciuto di 10 cm in una notte. Ticino esondato nel pavese - allerta in Sardegna : Il Maltempo non molla la presa sull'Italia: da Nord a Sud piogge e temporali continuano a creare disagi nel nostro Paese, con il Po che sale, il Ticino che è esondato e...

Maltempo - piena del Po : allerta nel Cremonese - cresce di 10 cm l’ora : Il Po a Cremona ha già parzialmente invaso le aree vicine, essendo cresciuto al ritmo di 10 centimetri l’ora per tutta la notte: continua ad aumentare con il colmo di piena, originariamente previsto il pomeriggio, che ora si stima transiti dal Cremonese domani. In mattinata si riunirà il vertice in prefettura in cui si farà il punto della situazione. Strettamente monitorate le aree golenali e le strade di accesso alle golene, così come ...

Maltempo Sicilia : oggi allerta meteo gialla a Palermo : oggi a Palermo è in vigore l’allerta meteo gialla: lo rende noto il Comune. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico a causa di temporali, valido fino alle 24 di oggi. In particolare, nel bollettino n. 19328 si legge: “Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi ...

Maltempo - resta l’allerta su gran parte dell’Italia : si temono nuovi crolli e frane : Non si ferma l'ondata di Maltempo che nel finesettimana ha colpito l'Italia e causato danni, disagi e anche una vittima. Mentre si inizia a fare la conta degli ingentissimi danni e a ripristinare la viabilità, per oggi il dipartimento di protezione civile ha diramato una allerta rossa su parte dell'Emilia, allerta arancione in 8 regioni e allerta gialla su gran parte dell'Italia.Continua a leggere

In Emilia Romagna è allerta rossa per il Maltempo : Il maltempo non dà tregua e oggi è allerta rossa in Emilia Romagna. Tra lunedì e la prima mattinata di martedì 26 novembre è previsto il colmo, nel tratto piacentino, del Po che già raggiunto la piena tra tra Pavia e Cremona. A Piacenza il Grande fiume dovrebbe raggiungere valori superiori alla soglia 3 di criticità elevata, da colore rosso. Il persistere di temporali e allagamenti porterà instabilità in gran ...

Allerta Meteo - ancora 24 ore di Maltempo al Centro/Sud : breve tregua soltanto Martedì 26 : Allerta Meteo – ancora 24 ore di maltempo al Centro/Sud, prima di una breve tregua che è attesa soltanto per Martedì 26 Novembre. Il ciclone che nel weekend ha flagellato gran parte d’Italia continuerà ad imperversare al Centro/Sud per tutta la giornata di Lunedì 25, con forti piogge e temporali che potranno determinare ulteriori criticità. La situazione Meteorologica migliorerà anche al Sud soltanto Martedì 26, anche se per poche ...

Maltempo - Di Maio : “Sospendiamo i mutui - giustifichiamo l’assenza da lavoro con l’allerta meteo. Per 30 anni hanno mangiato sul dissesto” : “Sul dissesto idrogeologico hanno mangiato per trent’anni e da 3-4 anni stiamo assistendo sempre allo stesso spettacolo drammatico“. Lo ha detto il capo politico M5s, Luigi Di Maio, parlando a ‘Non e’ l’arena’ su La7. “Siamo sicuramente in un ritardo clamoroso. Ci sono tre questioni fondamentali: la prima e’ che per 20 anni si sono negati i cambiamenti climatici; la seconda e’ che ...