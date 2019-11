Mafia | testimoni giustizia | ' sgomenti per revoca scorta a Valeria Grasso'

Processo Stato-Mafia - Berlusconi non testimonia per Dell’Utri : «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere» : Controlli di sicurezza serrati all’aula bunker del carcere Ucciardone per la deposizione in appello dell’ex premier come teste assistito. La pratica sbrigata con poche parole. Una scelta clamorosa e non gradita dai legali dell’«amico politico»

Mafia : processo appello a ex senatore Fi D'Alì - Cuffaro sul banco dei testimoni : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Salvatore Cuffaro, l'ex presidente della Regione siciliana, è stato sentito oggi, come teste, al processo d'appello nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il processo si celebra, col rito abbr