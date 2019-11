Mafia | estorsioni a imprenditori | Confartigianato Palermo si costituisce parte civile

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019), 25 nov. (Adnkronos) -Impresesinel procedimento scaturito dalle indagini della Direzione Distrettuale Antidiculminate nella richiesta di rinvio a giudizio di 62 persone accusata dicipazione a Cosa Nostra e di avere comp

sonia_curro : E ha rogna entra in casa mia quando esco!!!?? con quale autorizzazione? della mafia! quale? E le tre scimmiette non… - alexeia65 : @Noiconsalvini Indagini dei politicamente scorretti. Sicuramente ad Agrigento non c’è più la mafia, le estorsioni,… - Domenic89215160 : Accanto agli storici interessi per le rapine e lo spaccio di droga , capillarmente controllato anche attraverso l'a… -