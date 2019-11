M5s | D’Uva | “Faremo Stati generali a marzo | struttura facilitatori a buon punto”

Elezioni Umbria - D’Uva : “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da verificare caso per caso” : “Il risultato del M5s? Un peccato, si poteva fare meglio ma noi non cambiamo. La novità dell’Alleanza col Pd sarà da verificare territorio per territorio“. A dirlo, a Roma, dopo le Elezioni in Umbria che hanno visto la netta vittoria del centrodestra, il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, Francesco D’Uva. L'articolo Elezioni Umbria, D’Uva: “Risultato del M5s? Un peccato. Alleanza col Pd da ...

**Camera : sms Di Maio a D’Uva - ‘sei risorsa M5s - meriti nomina a questore’** : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Un sms indirizzato a Francesco D’Uva, appena eletto questore alla Camera, dal capo politico del M5S, nonché ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Complimenti Francesco -si legge nel messaggio- te lo meriti per tutto l’impegno profuso in questi anni. Sei una risorsa importante per il MoVimento e sono certo che ricoprirai nel migliore dei modi questo nuovo incarico!”.L'articolo ...