Lutto nello sport italiano | addio alla campionessa mondiale Linda Grassucci

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019) La notizia lascia sotto choc.di karate, ha lottato contro il tumore, ma il male è stato più forte di lei. Originaria di Sezze, insegnava la disciplina nella palestra di famiglia: conosciuta nella sua zona per la sua tenacissima dedizione che metteva nel lavoro, ma non solo. Ha insegnato questa disciplina al SetiaKarate, palestra di famiglia, e appena un anno fa ha scoperto di avere un tumore. Muore a 40anni. I funerali si sono svolti ieri a Sezze nella commozione generale: “Ti salutoper la forza dache avevi, per il coraggio, hai vinto tanti incontri, tante sfide, hai dato tanto allosetino. Lasci un vuoto incolmabile per tutti e soprattutto ai tuoi cari.È il momento del dolore, solo dolore”. Queste le parole del presidente del Consiglio comunale di Sezze, Enzo Eramo, per omaggiare ...

zazoomblog : Lutto nello sport. Jake Burton Carpenter, il cancro non gli ha lasciato scampo. A lui si deve molto… - zazoomblog : Lutto nello sport. Jake Burton Carpenter il cancro non gli ha lasciato scampo. A lui si deve molto - #Lutto #nello… - Noovyis : (Lutto nello sport. Il cancro non gli ha lasciato scampo. A lui si deve molto) Playhitmusic -… -