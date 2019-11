Lunedi 25 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - lunedì 25 novembre 2019. Su Rai3 nuove inchieste per «Report» : Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.25: In punta di piedi – Replica Film Tv di Alessandro D’Alatri del 2017, con Cristiana Dell’Anna, Bianca Guaccero. Prodotto in Italia. Trama: Angela, 11 anni, ha un sogno: diventare una ballerina classica. Fin qui è tutto nella norma se non fosse che Angela vive a Secondigliano ed è la figlia di Vincenzo, capo piazza dei Peluso, che decide di tradire il suo clan ed entrare nelle file di quello avversario. ...

Fuori la voce - puntata di lunedì 25 novembre : temi e ospiti : Fuori la voce, puntata di lunedì 25 novembre: Elly Schlein e Telmo Pievani affrontano il tema sul rapporto verso la natura L’attivista per l’ambiente Elly Schlein e Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della scienza, saranno gli ospiti della terza puntata, in onda lunedì 25 novembre alle ore 21.10 su laF (Sky 135), di Fuori la voce. In questo appuntamento il tema affrontato sarà: come trattiamo e come ci rapportiamo alla Natura? “Siamo noi ...

Scuole chiuse a Reggio Calabria : il sindaco Falcomatà ha firmato l’ordinanza per la giornata di domani lunedì 25 novembre : Reggio Calabria – In seguito al perdurare delle condizioni di allerta meteo, in relazione al messaggio di allertamento diffuso dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata di domani lunedi 25 novembre 2019. L’Amministrazione comunale di Reggio ...

Previsioni meteo lunedì 25 novembre - il maltempo non rallenta : pioggia a Sud e sulle Isole : Le Previsioni meteo della giornata di domani lunedì 25 novembre fanno intendere che il maltempo non intende abbandonare la Penisola. Ancora pioggia dunque, poi una nuova perturbazione colpirà l'Italia. Allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in altre 8 regioni. Scuole chiuse in varie città italiane.Continua a leggere

Grey’s Anatomy 15 le puntate su La7 di lunedì 25 novembre : Grey’s Anatomy 15 le puntate su La7 lunedì 25 novembre in prima tv in chiaro, anticipazioni e trame In settimana si è molto parlato di Grey’s Anatomy sia per il finale autunnale travolgente ma anche perchè al ritorno negli USA il 23 gennaio 2020 si sposterà alle 10 pm preceduto da Station 19 il suo spinoff con cui sarà sempre più legato. Ma questo riguarda la sedicesima stagione che è attualmente in onda in prima tv assoluta su ...

Oroscopo domani 25 novembre - Paolo Fox - le previsioni del lunedì : Oroscopo domani di Paolo Fox, 25 novembre. Le previsioni ARIETE: potranno fare una richiesta sentimentale al partner. Alcuni vorrebbero chiudere un rapporto senza soffrire. Le polemiche non vanno alimentate. Sono piuttosto insoddisfatti. TORO: stando a Paolo Fox e all’Oroscopo di domani, 25 novembre, la Luna in opposizione inviterà tutti quanti a essere cauti in amore. Gli scontri diretti andranno evitati. Energia piuttosto scarsa. ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di lunedì 25 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 25 novembre 2019: A Reese è sempre più chiaro quanto sia benestante Taylor. Dopo che la sua carta di credito è stata rifiutata, il medico fugge alla vista di un uomo… Steffy consiglia a Taylor di procedere con cautela con Reese e di non rivelargli mai di aver sparato a Bill. Taylor apprende che la figlia e Kelly passeranno il Natale con lei, perché Hope le vuole con lei e Liam solo a condizione che ...

Maltempo in Calabria - nuova Allerta Meteo per Lunedì 25 Novembre : allarme ARANCIONE su tutta la Regione : Il Maltempo sta colpendo in queste ore la Calabria con piogge torrenziali che provocano disagi per gli allagamenti. Nel pomeriggio/sera il Maltempo si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, ma anche domani, Lunedì 25 Novembre, avremo forti piogge e temporali su tutta la Regione. Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena inviato il nuovo aggiornamento del ...

L'Oroscopo di lunedì 25 novembre : vivacità e sensualità per i nati sotto il Capricorno : Nella giornata di lunedì 25 novembre, Saturno si troverà in quadratura al segno del Capricorno, ed esalterà la vivacità e la sensualità dei nativi del segno, mentre Mercurio guarda con occhi benevoli i nativi Scorpione, permettendo loro di provare emozioni molto forti in compagnia di chi gli sta più a cuore. Leone dovrà accettare il fatto di non poter fare tutto da solo, e chiedere aiuto a qualcuno quando necessario, mentre gli influssi di ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019 : anticipazioni puntata 883 di Una VITA di domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019: L’incontro a casa di Celia tra Telmo e Alicia lascia quest’ultima molto scossa, tanto che Lucia propone alla ragazza di affrontare insieme il parroco… Cesareo viene minacciato da Samuel e così rinuncia a rilasciare la sua deposizione… Alicia fornisce rassicurazioni a Samuel: sarà certamente al suo fianco per creare problemi a padre ...