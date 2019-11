Luca Sacchi | il padre e i gravi dubbi su Anastasiya | Nasconde qualcosa Perché

Delitto di Luca Sacchi - il padre : 'Anastasia - se hai detto la verità - non nasconderti' : A distanza di un mese, quello di Luca Sacchi è un Delitto irrisolto perché ancora non si capisce nulla. Il sospetto, però, è che dietro l'omicidio a Roma del personal trainer 24 enne, un'esecuzione in piena regola, ci sia una storia di droga con pesantissimi retroscena. I legali della famiglia Sacchi giovedì scorso hanno accompagnato il papà Alfonso Sacchi, alla trasmissione di Bruno Vespa, Porta a Porta: sospettano che Luca avesse scoperto ...

Luca Sacchi "UCCISO PERCHÉ SCOMODO"/ Famiglia chiede test Dna su Anastasya e... : LUCA SACCHI omicidio, ucciso PERCHÉ scomodo? Dubbi su Anastasya e Giovanni Princi: Famiglia chiede test Dna sulla ragazza. Parla papà della vittima.

Luca Sacchi - 'Ucciso perché scomodo'/ Legali della famiglia : 'Sapeva qualcosa e...' : Luca Sacchi, 'Ucciso perché scomodo': i Legali della famiglia sostengono che il ragazzo fosse a conoscenza di qualcosa. 'Era un testimone scomodo'

Luca Sacchi - "ucciso perché aveva scoperto qualcosa". Anastasiya inguaiata : "Solo dopo è arrivata una bionda" : Nuovo colpo di scena nell'omicidio di Luca Sacchi. Il 24enne ucciso lo scorso 23 ottobre con un colpo di pistola alla nuca a Roma "poteva avere scoperto qualcosa e per questo è stato ammazzato". È la tesi avanzata dai legali della sua famiglia, Armida Decina e Paolo Salice. Il giovane sarebbe dunque

"Luca Sacchi ucciso perché aveva scoperto qualcosa". Lo affermano i legali della famiglia : “Luca poteva aver scoperto qualcosa e per questo è stato ammazzato”. È quanto riporta il quotidiano il Messaggero, citando i legali della famiglia di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso il 23 ottobre con un colpo di revolver alla nuca.I due legali, Armida Decina e Paolo Salice, sono convinti che il giovane dell’Appio Latino sia stato eliminato da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i pusher con amici ...

Omicidio Luca Sacchi emerge una nuova inquietante ipotesi. Ecco cosa avrebbe scoperto il ragazzo ucciso con un colpo alla testa : C’è qualcosa di davvero losco nella morte violenta di Luca Sacchi. Secondo i legali “Luca poteva aver scoperto qualcosa o essere rimasto vittima di uno scambio di persona”. Sono le ipotesi formulate dagli avvocati della famiglia Sacchi, Armida Decina e Paolo Salice e riportate da Adnkronos, ospiti stasera a Porta a Porta in onda su Rai Uno. Proseguono le indagini sull’Omicidio del personal trainer freddato da un colpo di pistola alla testa ...

I legali della famiglia di Luca Sacchi chiedono di sentire Anastasia e il test di Dna : I legali della famiglia di Luca Sacchi, il ragazzo rimasto vittima durante una compra-vendita di droga nel quartiere Appio Latino di Roma, chiedono alla Procura di ascoltare e Anastasia e di sottoporla al test del Dna. “I legali della famiglia Sacchi, gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, hanno richiesto alla Procura di Roma di compiere alcuni atti di indagine. In particolare è stato richiesta l’audizione di ...

Legali famiglia Sacchi chiedono di ascoltare fidanzata Luca e Princi : Roma – I Legali della famiglia Sacchi “hanno richiesto alla Procura di Roma di compiere alcuni atti di indagine. In particolare e’ stato richiesta l’audizione di Anastasia – la fidanzata di Luca – e Giovanni Princi al fine di poter chiedere loro spiegazioni sulle tante contraddizioni emerse dal primo filone di indagine nonche’ per poter chiedere loro, in qualita’ di persone informate sui fatti, ...

Anastasya sparisce e spuntano due narcos. Appello dei genitori di Luca Sacchi : La vicenda sull’omicidio di Luca Sacchi è tutt’altro che conclusa: ora due nuovi fatti riaccendono il mistero di una morta tanto assurda quanto ancora inspiegabile. Le stranezze iniziano quando la ragazza non si presenta ai funerali di Luca e il suo completo assentarsi anche rispetto alla famiglia di lui che l’aveva invece accolta come una figlia. Dalle colonne del settimanale Giallo arriva un Appello di Tina Sacchi, la mamma del personal ...

“Erano nello zaino di Anastasya”. Luca Sacchi - colpo di scena nelle indagini : ora cambia tutto : Si torna a parlare dell’omicidio Lica Sacchi, avvenuto la sera del 23 ottobre alla Caffarella, a Roma. Da quello che sembra prendere piede, si tratta di una vera e propria vendetta per una partita di droga non pagata. Un raggiro ai pusher. Uno sgarro che nei giri importanti della droga non può essere accettato. È questa la nuova pista che stanno seguendo gli agenti della squadra mobile della Questura. E tutto ruota attorno a una novità assoluta ...

Omicidio Luca Sacchi - nello zaino di Anastasiya 60mila euro contanti per tentare di raggirare i pusher : Una vendetta per una partita di droga non pagata dietro l'Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto la sera del 23 ottobre alla Caffarella. Un raggiro ai pusher. Uno sgarro che nei giri importanti della...

La verità su Luca Sacchi nei tabulati : "Non conosceva i pusher - tra loro nessuna telefonata : Nel caso Luca Sacchi la verità potrebbe emergere dalle telefonate. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, infatti, non risulterebbero contatti diretti tra il giovane personal trainer ucciso nel quartiere Appio Latino la sera del 23 ottobre scorso e i due giovani arrivati nei pressi del pub “John Cabot”. Inoltre, gli esami tossicologici eseguiti sul corpo del ragazzo fanno emergere che non faceva uso di droghe. Ci sono ...

Omicidio Luca Sacchi - il referto medico : nemmeno un graffio su Anastasiya Kylemnik. Per lei ora sono guai : Si fa sempre più complessa la posizione di Anastasiya Kylemnik, la fidanzata di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma con un colpo di pistola in una vicenda dai contorni ancora tutt'altro che chiari. Il punto è che ora sono emersi i risultati del referto stilato dai medici dell'ospedale San Giovanni