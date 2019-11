Lotteria degli scontrini 2020 | quando parte | come funziona | sanzioni | moratoria

Gli emendamenti al dl fiscale : le modifiche da Lotteria degli scontrini a seggiolini salva-bebè : Sono circa mille gli emendamenti presentati al decreto fiscale: dalle multe per i seggiolini anti-abbandono a quelle per i commercianti che non permettono di partecipare alla lotteria degli scontrini, passando per la rottamazione delle cartelle e l'aliquota agevolata sugli assorbenti, ecco quali sono le principali richieste di modifiche al dl collegato alla manovra.Continua a leggere

Evasione - l’ironia di Crozza sulla Lotteria degli scontrini : “Che mente diabolica l’Agenzia delle Entrate…”. La spiegazione è uno spasso : Nel monologo di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza spiega, con la consueta ironia, la “semplicissima” strategia messa a punto dall’Agenzia delle Entrate per combattere l’Evasione fiscale: “l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto l’arma finale: tre giorni fa è uscito il ‘Regolamento per la lotteria degli scontrini’. Tu vai al bar, bevi un caffè, chiedi lo scontrino e con ...

Lotteria degli scontrini - arrivano le regole : cosa bisogna fare per partecipare alle estrazioni : Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indica le modalità per trasmettere le informazioni per partecipare alla Lotteria degli scontrini. Un atto che riguarda da vicino i commercianti, ma che coinvolge anche i consumatori. Per loro la novità è soprattutto uno: viene introdotto il codice Lotteria del cliente, un codice che permette di partecipare alle estrazioni.Continua a leggere

Lotteria degli scontrini - ha senso combattere l’evasione con l’azzardo? : (Foto: Rich/Ipa) Certo è singolare che in un Paese che spende oltre cento miliardi di euro all’anno nel gioco (dati 2017 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2018 si salirà oltre i 106 miliardi) tenti di accompagnare i propri cittadini alla legalità fiscale tramite una Lotteria. L’abuso di slot, gratta e vinci, Lotto e Superenalotto, lotterie, scommesse, gioco online, ippica, bingo e altri tipi di videolotterie, con l’indotto spesso ...

Lotteria degli scontrini - pronte le regole per l'invio dei dati : pronte le regole per la Lotteria degli scontrini. L'Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per l'invio dei dati da parte degli operatori

Lotteria degli scontrini - da quelli 'validi' al codice : quali sono le regole : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per fornire agli operatori le istruzioni per l’invio - tramite i nuovi...

Lotteria degli scontrini a rischio rinvio : perché potrebbe non partire a gennaio 2020 : La Lotteria degli scontrini dovrebbe partire dal primo gennaio 2020, ma secondo Confesercenti i commercianti non sono ancora pronti e per questo motivo viene chiesto al governo un rinvio di almeno sei mesi. I problemi principali riguardano la strumentazione in dotazione ai negozianti, a partire dai registratori di cassa.Continua a leggere

Lotteria degli scontrini - raddoppiano le vincite : un nuovo premio per chi paga con carta : Il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, spiega a Fanpage.it quali sono le ultime novità sulla Lotteria degli scontrini che partirà dal primo gennaio 2020. raddoppiano le vincite, con un montepremi a parte per chi effettua i pagamenti con carte e bancomat; allo stesso tempo rimane il premio base, con il doppio di probabilità di vincita per chi ricorre ai pagamenti elettronici.Continua a leggere

Manovra - una Lotteria degli scontrini riservata a chi paga con le carte : Conte: “Stasera l’ok alla Manovra, quota 100 rimane”. In arrivo anche un’agenzia nazionale per la ricerca

Manovra - una Lotteria degli scontrini riservata a chi paga con le carte : Conte: “Stasera l’ok alla Manovra, quota 100 rimane”. In arrivo gli incentivi per i seggiolini salva-bebè

Fisco - arriva la Lotteria degli scontrini : multe ai negozianti infedeli. Stretta compensazioni : Una Stretta sulle compensazioni fiscali. Lotta alle frodi su accise ed Iva nel commercio dei carburanti e delle bevande alcoliche. L?arrivo, dopo mille rinvii, della lotteria degli scontrini...

Fisco - arriva la Lotteria degli scontrini : multe ai negozianti infedeli. Stretta compensazioni : Una Stretta sulle compensazioni fiscali. Lotta alle frodi su accise ed Iva nel commercio dei carburanti e delle bevande alcoliche. L?arrivo, dopo mille rinvii, della lotteria degli scontrini...

Dai premi senza tasse alle multe : ecco come funzionerà la Lotteria degli scontrini : Nello schema del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio la norma che esclude l’applicazione di imposte sui premi della lotteria degli scontrini da 50mila, 30mila e 10 mila euro per le estrazioni mensili e sulla maxivincita da 1 milione per l’estrazione di fine anno

Manovra - in arrivo la Lotteria degli scontrini : multe per i commercianti che la boicottano : Nella bozza del decreto fiscale che arriverà la prossima settimana in Consiglio dei ministri c'è la lotteria degli scontrini. Secondo le anticipazioni date dal Messaggero ci saranno multe salate per i commercianti che non si adegueranno alle regole: per partecipare non basterà l'emissione della ricevuta, ma sarà necessario inserire il codice fiscale.Continua a leggere