Los Angeles | il red carpet degli American Music Awards

NCIS Los Angeles festeggia i 250 episodi con un evento speciale - tra un tributo a Hetty e alla “famiglia” : NCIS Los Angeles raggiunge i 250 episodi nell'undicesima stagione, stabilendo un nuovo record. L'ambizioso traguardo verrà celebrato con un episodio-evento che rende omaggio al personaggio di Hetty, e già dal titolo possiamo intuire il motivo. Mother ha la particolarità di essere stato scritto dall'attore della serie Eric Christian Olsen (Deeks nello show) insieme a Babar Peerzada, mentre la regia è affidata a Dennis Smith. Il 250° episodio ...

L'indiscrezione : La fuga a Los Angeles di Meghan? Una decisione che ha l’appoggio della Regina” : Non si placano le critiche e le voci di dissidi all’interno della royal family in merito alla scelta di Meghan Markle e del principe Harry di trascorrere il Natale a Los Angeles. I duchi di Sussex, fin da quando è trapelata la notizia, sono stati travolti da una vera e propria bufera che ha finito per aggravare la situazione già precaria, facendo crescere tensioni fra le mura di Palazzo. Tante sono le parole che sono state spese sull’argomento, ...

Doppio episodio di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - la fuga di Anna è solo l’inizio per Callen? Trame 22 e 29 novembre : Dopo la breve pausa di una settimana, torna NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con un Doppio appuntamento in prima visione assoluta. Stasera, venerdì 22 novembre, andranno in onda due episodi inediti della decima stagione. Le Trame saranno incentrate su Anna Kolcheck, ex agente ATF nonché ex fidanzata di Callen. In passato la donna ha troncato ogni suo rapporto con l'agente speciale per motivi che devono essere ancora chiariti. Al momento, Anna si ...

NCIS Los Angeles 10/ Anticipazioni 22 novembre : Anna evade - Hetty nasconde un segreto : NCIS Los ANGELES 10, Anticipazioni 22 novembre 2019, in prima Tv su Rai 2. Callen dà alla caccia a Anna, ma non sa che Hetty ha qualcosa da dirgli.

Atterraggio d’emergenza di un Boeing 777 a Los Angeles : Atterraggio d’emergenza per un Boeing 777 della Philippine Airlines a Los Angeles, diretto a Manila. Il velivolo sarebbe stato costretto ad atterrare in seguito ad un guasto verificatosi a un motore subito dopo il decollo dallo scalo californiano. Non si registrano feriti tra i 347 passeggeri e i 18 membri dell’equipaggio. L'articolo Atterraggio d’emergenza di un Boeing 777 a Los Angeles sembra essere il primo su Meteo Web.

Salone di Los Angeles - Le novità che vedremo anche in Europa : Quando varchi le porte del Los Angeles Motor Show, la cosa importante, anzi fondamentale, è non avere a mente il Salone di Ginevra. Né costruire paralleli troppo stringenti (e neppure poco, siamo onesti) con gli equivalenti di Francoforte o Parigi. una cosa diversa, per estensione materiale e per profondità culturale, definiamola così. E dà da pensare il fatto che, in un paese in cui tutto tende al gigantismo, il Los Angeles Motor Show si ...

Hyundai RM19 - A Los Angeles l'ultima evoluzione della Racing Midship : La Hyundai continua ad evolvere il suo progetto di sportva a motore centrale presentando al Salone di Los Angeles la RM19 Concept. Avviata nel 2012 quando ancora la gamma sportiva N non esisteva, la "Racing Midship" è stata declinata in quattro prototipi precedenti e prefigura un esclusivo prodotto a tiratura limitata marchiato N, del quale ancora non è nota la possibile data di lancio. 390 CV con il 2 litri derivato dal TCR. La RM19 ...

Toyota Rav4 Plug-in Hybrid debutta al salone di Los Angeles : Toyota rilancia sull’ibrido, e al salone di Los Angeles (in corso di svolgimento in questi giorni) presenta la versione Plug-in di uno dei suoi cavalli di battaglia: lo sport utility Rav4. Fiore all’occhiello di questo modello è il nuovo powertrain, dalla potenza complessiva di ben 306 cavalli (225 kw): al motore benzina Hybrid Dynamic Force 2.5 di cilindrata è accoppiata un’unità elettrica nuova di pacca, con batterie agli ...

Audi RS Q8 - A Los Angeles debutta la super Suv da 600 cavalli : Venticinque anni di vita sono un bel traguardo per un brand sportivo. Perfetto, in un certo senso, per creare qualcosa di mai visto prima. Nel caso di Audi Sport, si tratta una super Suv al nandrolone, l'Audi RS Q8, attesa su strada nei primissimi mesi dell'anno prossimo. Biturbo, 48 volt e disattivazione dei cilindri. Lasciamo a ognuno il proprio personale giudizio sull'estetica (adeguatamente pompata, come si conviene ad ogni Audi sportiva) e ...

Faraday Future FF91 - Svelati a Los Angeles gli interni definitivi : La Faraday Future fa parlare di sé presentando un ulteriore aggiornamento della FF91 in occasione del Salone di Los Angeles. Il marchio americano, finanziato con capitali cinesi, ha presentato gli interni di quello che dovrebbe essere il modello nella sua veste definitiva, a oltre tre anni dal primo annuncio. Le difficoltà economiche hanno rallentato e messo a rischio il progetto, ma questo segnale positivo riapre le speranze di vedere su strada ...

VIDEO NBA - Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 112-107 : highlights e sintesi. Notte da record per LeBron James - non basta un ottimo Gallinari : Una Notte da record per LeBron James, che ha trascinato i Los Angeles Lakers alla vittoria contro gli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei californiani, guidati dalla straordinaria prestazione di James, autore di una tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della lega a realizzarne almeno una contro tutte e 30 le squadre ...

Toyota Rav4 - L'ibrida plug-in debutta a Los Angeles : La Toyota ha introdotto una nuova versione plug-in hybrid della Rav4. La Suv elettrificata è stata svelata al Salone di Los Angeles, in programma dal 20 novembre al 1 dicembre, e arriverà sul mercato statunitense nei prossimi mesi. Per vederla in Europa servirà aspettare almeno fino al prossimo anno. La Rav4 più potente di sempre. Presentata in America con il nome di Rav4 Prime, questa sport utility si riconosce dalla nuova tinta ...

Ford Mustang Mach-E - debutta a Los Angeles il suv elettrico sportivo – FOTO : Chissà cosa direbbe Lee Iacocca, ex manager della Ford è papà della Mustang originale, scomparso lo scorso 2 luglio, della nuova Mustang Mach-E: si tratta del primo modello elettrico della marca e si ispira, tanto nel nome quanto nelle forme, all’iconica muscle-car a stelle e strisce. Tuttavia, alle forme da muscoloso coupé la Mach-E contrappone quelle da suv di medie dimensioni, seppur col tetto sfuggente e coperto da un cristallo ...

NCIS Los Angeles 10 non va in onda il 15 novembre - cambio programmazione per gli ultimi episodi : NCIS Los Angeles 10 si prende una breve pausa su Rai2. Gli ultimi episodi della decima stagione sono rimandati alla prossima settimana, grazie a un nuovo cambio di programmazione. Venerdì 15 novembre, al posto di NCIS Los Angeles 10, verrà proposto un episodio della prima stagione di The Good Doctor, seguito da Criminal Minds 14. Stasera in prima visione doveva andare in onda l'episodio 21 della stagione, il cui titolo è Niente è come sembra. ...