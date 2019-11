L' oroscopo del 26 novembre | la Luna ostacola il Toro e protegge lo Scorpione

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Una nuova settimana ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle su amore, lavoro e salute dei dodici segni per la giornata di domani, martedì 26. Grazie alla protezione dellasarà una giornata interessante per lo, sotto tutti i punti di vista. Al contrario ilsi scontrerà con gli influssi negativi del satellite, vivendo una giornata particolarmente faticosa. Momento sottotono anche per i Pesci. Recupera invece il Sagittario, grazie al Sole nel segno. Approfondiamo di seguito l'della giornata di martedì 262019 per i segni da Ariete a Pesci. L'del giorno 262019, segno per segno Ariete: quella appena iniziata è una buona settimana per il segno, che fino al 30potrà fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso. Alcune situazioni si sbloccheranno, qualcuno potrebbe ricevere ...

