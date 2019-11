Lo smartphone 5G di Honor è pronto Arriverà anche in Europa?

Fonte : agi

(Di lunedì 25 novembre 2019) A sei mesi dall'inizio della guerra scatenata dalla Casa Bianca contro Huawei e che ormai è un capitolo a parte in quella, più ampia, dei dazi tra Usa e Cina, è ormai chiaro che il colosso cinese non ha alcuna intenzione di farsi spaventare. E se l'atteggiamento di Huawei è stato ora di minaccia - nemmeno tanto velata, come nel caso del discorso tenuto dal presidente di turno al Mobile World Congress di Shanghai – ora di sfida – come nel caso del lancio indel Mate30 senza suite di Google – il suo spin-offha deciso di non essere da meno e si prepara a lanciare il suo primo smartphone 5G. Del resto l'ultima edizione dell'Ericsson Mobility Report stima che nel 2025 ci saranno 2,6 miliardi di abbonamenti al 5G nel mondo e che dallo stesso anno gli utenti consumeranno in media 24 GB al mese da smartphone, rispetto ai 7,2 GB attuali, grazie all'aumento della fruizione di ...

