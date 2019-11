Live Non è la D’Urso | ospiti e anticipazioni 25 novembre 2019

CorSport : Liverpool-Napoli - Fabian non ce la fa. Insigne presente : Mercoledì il Napoli sarà ad Anfield per la partita di Champions contro il Liverpool. Vincendo, il Napoli passerebbe agli ottavi. Il passaggio avverrebbe comunque se il Salisburgo non dovesse battere il Genk. La vittoria, però, serve al Napoli soprattutto per riprendersi dalla crisi in cui è piombata la squadra. Il Corriere dello Sport fa il punto sugli uomini disponibili e sulla possibile formazione che Ancelotti schiererà in campo. Resta viva ...

Vladimir Luxuria replica in lacrime a Vittorio Sgarbi a Domenica Live : «Non sarò mai più in studio con lui» : «Sarei dovuta venire qui per fare il balletto di Cenerentola ma non me la sentivo di chiudere la questione a tarallucci e vino, volevo venire a fare chiarezza su quello che è accaduto con Vittorio Sgarbi». Vladimir Luxuria, in studio a Domenica Live, racconta la lite con Vittorio Sgarbi, avvenuta nei giorni scorsi a Live – Non è la d’Urso. Sgarbi aveva precedentemente dichiarato di aver conosciuto Luxuria quando «batteva per strada» e poi, quel ...

Aggiornamenti Live dal Via del Mare - Lecce-Cagliari non inizia : gara a rischio [FOTO] : 20.50 – Ritardato l’orario di inizio della gara, in corso il secondo sopralluogo dell’arbitro Mariani. 20.35 – Manca poco all’inizio di Lecce-Cagliari ma la gara potrebbe non disputarsi. Piove sul Via del Mare, in maniera incessante e copiosa. Lo fa da un po’ e dovrebbe continuare a farlo per tutta la serata. 19.45 – Un’oretta fa, peraltro, un calo di tensione ha provocato un black-out ...

Mattino : Ancelotti non rischia nulla - neppure se dovesse perdere a Liverpool : Il braccio di ferro con il presidente De Laurentiis è alle porte. Il patron azzurro ha fatto sapere che non sarà con la squadra a Liverpool per la gara di mercoledì, scrive il Mattino, molto probabilmente per non incontrare i calciatori proprio a ridosso dell’arrivo della comunicazione delle multe con cui ha intenzione di punirli per l’ammutinamento. L’ira del presidente si è avvertita da lontano, forte e chiaro, ma non ha ...

Live Non è la D’Urso - Platinette : “La domenica brilla senza Barbara” : Platinette, frecciatina a Live Non è la D’Urso: “La domenica senza la D’Urso brilla con la Montaner La famosa Mega Montaner è tornata su Canale 5 da protagonista con La Caccia – Monteperdido. La serie va in onda la domenica sera nell’orario occupato fino a poche settimane fa dal varietà Live Non è la D’Urso che si è spostato a lunedì. Platinette su DiPiù Tv, ha dichiarato: “La domenica senza la ...

Propaganda Live - Zoro intervista e non riconosce Giancarlo Previati. Corretto dalla Var : Diego Bianchi intervista Giancarlo Previati senza riconoscerlo. All’interno di un lungo servizio dedicato alla grave mareggiata di Venezia, il conduttore di Propaganda Live ha intercettato anche l’attore padovano, colpito dall’alluvione sull’isola di Pellestrina.Un lungo racconto nel perfetto stile del programma. Bianchi – incuriosito da diversi tombini dedicati a Paolo Cirino Pomicino – ha chiesto lumi ad un residente del posto, Previati ...

Serie B - il Pordenone ospita il Perugia : Live su DAZN : Pordenone-Perugia è una sfida che non ha precedenti e che, anche per questo, sembra difficile poter pronosticare. I padroni di casa, alla loro prima stagione nel campionato cadetto, hanno però dimostrato di saper dare del filo da torcere a formazioni sulla carta oi accreditate e con maggiore esperienza. Perché quindi non continuare a sognare? Giocare […] L'articolo Serie B, il Pordenone ospita il Perugia: live su DAZN è stato realizzato da ...

“Sei da rinchiudere!”. Heather Parisi - l’accusa della vip è pesantissima : il ‘gesto’ a Live Non è passato inosservato : Heather Parisi è stata ospite del programma ‘Live – Non è la D’Urso’ e la sua apparizione in televisione ha causato non poche polemiche. Chi non ha proprio gradito un dettaglio in particolare è l’attrice Naike Rivelli, la quale ha criticato la scelta della ballerina di presentarsi in studio con una borsa costosissima. Per lei è da ritenersi inaccettabile apparire davanti alle telecamere con una ‘Birkin’ in coccodrillo albino e diamanti. Allora, ...

Live Non è la d’Urso - Heather Parisi contestata : “Sei da rinchiudere!” : Heather Parisi attaccata furiosamente da Naike Rivelli dopo Live di Barbara d’Urso: lo sfogo L’ospitata di Heather Parisi a Live Non è la d’Urso non è passata affatto inosservata. E dopo la frecciata di sua figlia, ecco arrivare puntuale un’altra furiosa polemica. Il motivo? Nel classico video di anteprima della trasmissione, Heather Parisi è stata sorpresa nel dietro le quinte con una borsa di coccodrillo albino ...

Live Ravenna-Civitanova 2-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Vernon manda i suoi al tie-break - la Lube perde il primo punto del suo Campionato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 3-5 Ace di Ter Horst su Leal, questa sera molto impreciso in ricezione. 2-5 Finisce la serie al servizio di Simon. 1-5 Muro a tetto di Leal su Ter Horst, situazione molto complicata per i padroni di casa. 1-4 Anzani approfitta di un imprecisione di Kovacic, Bonitta chiama time-out. 1-3 Sparacchia fuori Vernon da seconda linea. 1-2 Diagonale sontuosa ...

Live Ravenna-Civitanova 1-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa volano al quarto set spinti da un super Vernon! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV 6-3 Sbaglia la battuta Leal. 5-3 Parallela interna di Leal, che andava alla velocità della luce. 5-2 Bene Saitta di seconda intenzione. 4-2 Sparacchia fuori Ter Horst dai nove metri. 4-1 Parallela impressionante di Vernon, che adesso è implacabile. 3-1 La Lube si sblocca con una bomba di Leal in posto sei. 3-0 Ancora un servizio vincente, ...

Live Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Australia-Canada : a Pospisil il primo set - ma Millman non molla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Australia-Canada: Pospisil sale sul 5-4. Millman deve servire per rimanere in vita addirittura nel match, altrimenti il Canada conquisterà il primo punto effettivo di questo quarto di finale. 19.40 Australia-Canada: nuova parità, sul 4-4. Altro tiebreak in arrivo? 19.37 Australia-Canada: game ingiocabili in risposta. In un amen si va sul 4-3 per Pospisil. 19.32 Australia-Canada: ...

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi - foto dietro le quinte di Live - Non è la D'Urso : tsunami social : La foto fa il pieno di like in poco tempo. Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi sono belle come il sole. Sembrano sorelle. Lo scatto, realizzato dietro le quinte di Domenica Live, diventa subito virale. Visualizza questo post su Instagram ?????? #memories #love #daughter #blonde #photograph

Live Italia-Tahiti - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : debutto da non sbagliare per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parte la decima edizione del Mondiale di beach soccer che si disputerà in Paraguay dal 21 novembre al 1° dicembre, l’Italia debutta contro Tahiti. Gli azzurri guidati dal Ct Emiliano Del Duca proveranno a superare il miglior risultato che è il secondo posto conquistato nel 2008, ovvero si proverà a vincere la competizione. L’Italia, che ha staccato il biglietto per il Mondiale lo ...