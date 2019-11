Live non è la d’Urso | Mercedesz Henger | ' Riccardo Schicchi non è il mio padre biologico'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Nella prossima puntata dinon è la, in onda lunedì sera su Canale 5, colpi di scena assicurati. Tra le tante esclusive, centrale sarà lo spazio che vede protagonista, giovane influencer, e figlia della ben più nota Eva. La notizia che circola in questi giorni ha dell’incredibile., ha confessato che la mamma le ha svelato la vera identità del, che non è. È una confessione inaspettata, che nessuno si aspettava. La showgirl, visto il clamore sul web, ha deciso di raccontare tutta la sua verità in esclusiva nel salotto di Barbara, al fine di evitare, che la storia venga alterata da gossip e opinioni infondate. Eva esi erano conosciuti in Ungheria Evasi sono conosciuti in Ungheria negli anni 80. Subito scoccò il colpo di fulmine, tanto che i due nel 1994 si ...

LaStampa : A Torino la prima delle 12 date italiane del «Revolution Tour», uno spettacolo da non perdere: «Ho tolto gli scherm… - SabrinaSalerno : Sono sempre stata un’impaziente per natura. Col tempo, ho imparato ad aspettare.. ma, ogni volta che ho sentito l’o… - SabrinaSalerno : Per un cuore fiero non può esservi via di mezzo. Cit Albert Camus. Questa sera sul palco dello Zenith di Lille !… -