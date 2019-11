LIVE MotoGP | Test Jerez 2019 in DIRETTA | 25 novembre | day-1 Vinales fa il vuoto | Marquez

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Vinales impressiona su giro secco e ritmo - Marquez e Rossi lavorano sul passo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Pol Espargarò fa segnare i suoi migliori parziali fino al T3, quindi perde ben mezzo secondo nel T4 e non migliora. Torna in azione Dovizioso, attualmente nono a 1.335. 13.26 Al momento sulla pista di Jerez de la Frontera il cielo rimane coperto, mentre la temperatura dell’aria è salita fino a 17.3 gradi. 13.24 In questo momento molti piloti stanno effettuando il break ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Inizia il lavoro in pista - Yamaha e Honda per confermarsi - Ducati per crescere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.06 In casa Yamaha Petronas, invece, si attende qualche minuto in più. Entra in azione anche Maverick Vinales in questo momento! Can you tell that they're impatient to get going?

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Valentino Rossi prova la nuova Yamaha - Alex Marquez debutta con la Honda ufficiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54 Aleix Espargarò fa segnare il tempo di 1:39.726 e ci regala il primo tempo ufficiale di questo Day-1 10.52 Si preparano gli ultimi dettagli anche in casa Suzuki con Alex Rins e Joan Mir che vogliono confermare le buone cose messe in mostra a Valencia Getting fired up for the #JerezTest ?

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Viñales prossimo davanti a tutti - Rossi torna sulla nuova Yamaha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Il passo di Rossi al momento è molto molto alto, ma sicuramente ci saranno delle regolazioni da fare prima di pensare di spingere. 16.38 E’ arrivata anche la prima caduta della carriera in MotoGP per Brad Binder. Another one claimed at turn 10! ?? This time it's #MotoGP rookie @BradBinder_41 with his first crash in the premier class

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Viñales prossimo a chiudere ancora davanti a tutti - Dovizioso e Rossi disinteressati al tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Un Morbidelli positivo ai microfoni Sky Sport: “Sono stati giorni positivi, abbiamo provato una sella più stretta per aumetare la velocità e il forcellone in carbonio. Non c’è una differenza enorme, in accelerazione mi dà più grip ma in staccata faccio più fatica a fermare la moto ma non è male. Abbiamo aggiustato e rifinito il setting e tutto sommato è andato tutto ...