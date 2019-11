LIVE MotoGP | Test Jerez 2019 in DIRETTA | 25 novembre | day-1 Inizia il lavoro in pista

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.06 In casa Yamaha Petronas, invece, si attende qualche minuto in più. Entra in azione anche Maverick Vinales in questo momento! Can you tell that they’re impatient to get going?

SkySportMotoGP : ? Niente #JerezTest per @PeccoBagnaia ?? Ecco quando tornerà in azione LIVE ? - SirieBlu : @guidomeda @sanchini_mauro #MotoGP @MotoGP #skymotori sapete come mai è già il secondo videopass sul sito della Mot… - sportli26181512 : MotoGP, test a Jerez: i risultati in diretta LIVE della giornata 1 -