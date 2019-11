L’italiano imbruttito è lo spettatore inconsapevole | non il protagonista

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 25 novembre 2019) Per chi non lo conoscesse, la pagina Il milaneseè un format che ha riscosso un enorme successo in rete, e oggi fattura bei soldi. È nato facendo interviste “imbruttite”, cioè andando a convention, eventi o tra la gente durante le festività e facendo domande di cultura generale, a volte – ma non sempre – relative all’evento in questione. La telecamera è un magnete allucinante; come mi confermò tempo fa un autore televisivo, mettine una davanti a qualcuno e diventerà un imbecille disposto a tutto pur di starci davanti. A questo va aggiunta una scelta furba della redazione, ovvero editare i filmati scartando persone che danno risposte corrette o sensate in favore di scimmie analfabete. Il risultato è un’antologia di naziputtihandicappati che gorgogliano di pheeeega, risatine, parolacce, insulti e non hanno idea di quand’è stata scoperta l’America o è ...