L' Italia resterà senza Coca-Cola? Plastic e sugar tax | impianti a rischio

Giuliano Sangiorgi presterà la propria voce nella versione Italiana del nuovo film Disney “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle” : Giuliano Sangiorgi presterà la propria voce nella versione italiana del nuovo attesissimo film d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, che arriverà nelle sale italiane il 27 novembre. Il celebre cantautore tinge di rock il nuovo brano “Nell’Ignoto” (“Into the Unknown”), che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del film e che negli Stati Uniti ha visto protagonisti i Panic at the disco. Un’interpretazione ...

Ocean Viking - ok allo sbarco a Pozzallo : dei 104 migranti 70 non resteranno in Italia : Via libera dopo 11 giorni di stallo. Applicato l’accordo dell’Italia con Francia, Germania, Malta e Portogallo che accoglieranno 70 persone

AlItalia - Patuanelli : non resterà a terra. Proroga dei termini da definire. Lufthansa esperienza passata : Proroga dei termini, prestito ponte, Lufthansa. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è intervenuto sul dossier infinito di Alitalia, intervistato a SkyTg24 economia