L' Italia è preda di paure alimentate da politici irresponsabili in cerca di

Fonte : agi

(Di lunedì 25 novembre 2019) "Basterebbe solo Modena Park, il più grande raduno rock della storia della musicana, a dare un senso a questi ultimi dieci anni. Anni formidabili, con un ritorno di entusiasmo artistico da parte mia decisamente inaspettato". Così il musicista rock Vasco Rossi definisce, in un'intervista al Corriere della Sera, gli ultimi dieci anni di carriera, dopo che la sua canzone 'Eh...gia'' è stata considerata la melodia dell'ultimo decennio dal pubblico del quotidiano. Entusiasmo che l'artista non riserva quando parla della politicana e internazionale. "Mi dispiace che il nostro meraviglioso Paese - sottolinea il cantante - sia cosìdi rabbie edaindi consenso e potere". Parlando in particolare degli Stati Uniti, Vasco Rossi spiega: "Direi che da Obama a Trump è stata una bella caduta di... tutto: stile, tono e sostanza. Una ...

