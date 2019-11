L’Italia cerca casa

Beach soccer - Mondiali 2019 : L’Italia alla ricerca della seconda vittoria nel match contro l’Uruguay : Dopo il fantastico esordio di ieri contro Tahiti, l’Italia si prepara al secondo fondamentale match contro l’Uruguay. Di certo la caratura dell’avversario non è di primissima fascia ma gli azzurri dovranno mettere in campo tutte le proprie qualità se vorranno spuntarla sui sudamericani. Il ct azzurro Emiliano Del Duca punterà sulle sue stelle come Gabriele Gori, capace di segnare 69 gol con la maglia azzurra di cui 3 nella ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : L’Italia cerca il colpaccio - Brasile e Portogallo favorite : Il conto alla rovescia sta per terminare. Da domani fino al 1° dicembre la sabbia di Asunción (Paraguay) sarà il palcoscenico dei Mondiali 2019 di Beach soccer. Ci si attende un grande spettacolo, con 16 squadre (inserite in quattro gironi), le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto conclusivo. Ci sarà anche l’Italia di Emiliano Del Duca che ha ...

Clima - la ricercatrice : “Morte per smog tra le principali minacce per L’Italia” : “Le principali minacce per l’Italia sono le morti per inquinamento atmosferico, le ondate di calore e la riduzione del potenziale di resa delle colture”. Lo ha detto all’AGI Marina Romanello della University College London, una delle autrici del report pubblicato su The Lancet. “Dagli anni ’60, il potenziale di resa delle colture per il mais si e’ ridotto del 10,2 per cento, quello per il grano invernale ...

Non cercate il burattinaio - il nemico del Napoli e di Ancelotti è L’Italia dei mediocri (il nostro calcio) : Per la maggior parte sono persone che prestano servizio in ministeri, molte di loro possono scrivere in modo stupendo un rapporto da un ufficio statale a un altro; oppure sono persone che come occupazione vanno a spasso, leggono i giornali nelle pasticcerie. In tempo di conflitto è importante capire chi si sta affrontando. Né il Napoli né Carlo Ancelotti sono alla facile ricerca del burattinaio nascosto che renda felici le masse che ...

Hockey prato - Qualificazioni Olimpiadi 2020. L’Italia cerca l’impresa in Germania - Carta : “Daremo tutto - non ci fanno paura” : L’Italia si gioca il tutto per tutto, la Nazionale di Hockey su prato femminile ha la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma deve compiere un’autentica impresa: battere la Germania in trasferta. Le azzurre, al 17esimo posto delle classifiche internazionali, affrontano la corazzata teutonica che è quarta nel ranking mondiale e che pochi mesi fa ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei perdendo la ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019-2020 : L’Italia cerca protagonisti di livello nelle specialità park&pipe : l’Italia si presenterà alla gara di Coppa del Mondo di Big Air di Modena, che si disputerà sabato prossimo sulla rampa di Modena Fiere durante Skipass, con buone ambizioni ma purtroppo senza una delle sue punte di diamante. Mancherà infatti Alberto Maffei, decimo l’anno scorso, settimo nel 2017 quando la gara italiana si disputava ancora nella zona EXPO 2015 di Milano, e nono sempre nel 2017 a Moenchengladbach, il 24enne di Pinzolo si è rotto il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i gigantisti delL’Italia ai raggi X. De Aliprandini e Maurberger guidano un gruppo in cerca di rivalsa : Undici piazzamenti complessivi tra i primi dieci e i migliori risultati sono stati un quarto posto di Luca De Aliprandini seguito da Manfred Moelgg settimo e Riccardo Tonetti ottavo nel gigante di Adelboden del 2018, l’ultimo in cui più italiani si sono classificati tra i top ten, e per quanto riguarda la scorsa stagione due settimi posti di De Aliprandini in Alta Badia e nelle finali di Soldeu. Questo il bilancio a dir poco sconfortante degli ...

Atletica paralimpica - Mondiali 2019 : i convocati delL’Italia. 17 azzurri alla ricerca delle medaglie iridate : Dal 7 al 15 novembre si terranno a Dubai i Mondiali di Atletica paralimpica, che vedranno coinvolti circa 1400 atleti di 100 Paesi, e che assegneranno oltre ai titoli iridati ed alle medaglie, anche quattro pass non nominali per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 nelle specialità in programma in Giappone. Saranno 17 gli azzurri in gara, 6 donne ed 11 uomini, e tra di loro spiccano i nomi delle campionesse paralimpiche Martina Caironi ed Assunta ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : L’Italia cerca la qualificazione con la Grecia. La Spagna fa visita alla Norvegia. Ecco i match di oggi (12 ottobre) : oggi 12 Ottobre andranno in scena otto match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma, alle ore 15.00, la sfida tra Georgia-Irlanda. Gli ospiti sono attualmente in vetta al Gruppo D davanti alla Danimarca. Per tenere lontana la Svizzera, a soli quattro punti di ritardo, i ragazzi di McCarthy dovranno necessariamente portare a casa un risultato positivo. La squadra guidata da Petkovic sarà impegnata in uno scontro diretto ...

Paratriathlon - World Cup Alanya 2019 : i convocati delL’Italia. Quattro azzurri alla ricerca di punti per il ranking paralimpico : Riprende la World Cup di Paratriathlon e ricomincia così la corsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: il circuito fa tappa in Turchia, per la precisione ad Alanya, il 6 ottobre, dove saranno i palio anche punti importanti per il ranking paralimpico che qualifica ai Giochi del prossimo anno. Quattro gli azzurri in gara domenica: nella categoria PTWC saranno al via Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) tra gli uomini e Rita Cuccuru (Woman ...