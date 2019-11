Linda Grassucci | è morta a 40 anni la campionessa mondiale di karate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Èa quarant’di. La donna viveva a Sezza dove insegnava nella palestra di famiglia. “Ti salutoper la forza dache avevi, per il coraggio, hai vinto tanti incontri, tante sfide, hai dato tanto allo sport setino. Lasci un vuoto incolmabile per tutti e soprattutto ai tuoi cari. È il momento del dolore, solo dolore”: così il presidente del Consiglio comunale ha voluto salutareche aveva scoperto un anno fa di avere un tumore ma che non si era mai arresa, continuando ad insegnare la disciplina nella quale era. “Con immenso dolore vi comunico la scomparsa di, splendida atleta, insegnante tecnico, fantastica donna e mamma. Tutto il mondo delsi stringe affettuosamente alla famiglia e agli allievi. Per sempre nei nostri ricordi. Riposa in pace”, le ...

