Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 25 novembre 2019) Cosa si aspetta ancora per garantire lasu? Sono mesi che gli sviluppatori hanno lasciato traccemodalità scura nell'applicazione di messaggistica, eppure la novità stenta a fare capolino nella versione finale del servizio. Ci sono forse ancora problemi relativi all'implementazionefeature? Nulla di tutto questo e del perché non sia giunto ancora l'importante cambiamento prova a dare una risposta il ben noto informatore WABetaInfo, anche se questa potrebbe essere in qualche modo non gradita. Non ci sono bug o disguidi tecnici che ancora rallentano l'arrivosu. Da sempre è noto che lo sviluppofunzione era in netto vantaggio su sistema operativo iOS e dunque su iPhone piuttosto che su Android. Ebbene, anche per i device con OS del robottino verde,comunica appunto WABetaInfo, i lavori sono del tutto terminati. ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: L'incredibile lentezza della dark mode su #WhatsApp come degli sticker animati - OptiMagazine : L'incredibile lentezza della dark mode su #WhatsApp come degli sticker animati -