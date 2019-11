Liguria | la procura di Savona indaga sui viadotti della A6 L’esposto | “Strutture

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Si chiama debris flow, o colata detritica. Centinaia di metri cubi di terreno che si liquefanno scivolando a valle con forza distruttiva. È questa, in linguaggio tecnico, la causa del crollo del viadotto ‘Madonna del monte’ sull’A6 in direzione nord, appena fuori, sprofondato per un tratto di 30 metri dopo che il monte che lo costeggiava è franato, tranciandone i sostegni. Un disastro che denuncia, ancora una volta, la fragilità, territorio tra i più franosi d’Italia (58,1% del suolo a rischio, peggio solo Val d’Aosta e Campania) portato al collasso da giorni di diluvio ininterrotto: sono 50 gli eventi franosi registrati negli ultimi giorni tra le province di Genova,e Imperia. Ma proprio perché il problema è noto, forse, questo epilogo poteva essere evitato. “Un territorio precario come il savonese ha bisogno di una mappatura metro per metro ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Crollo viadotto sulla A6, la procura avvia accertamenti sui piloni #autostradaa6 - Vivodisogniebas : RT @MediasetTgcom24: Crollo viadotto sulla A6, la procura avvia accertamenti sui piloni #autostradaa6 - MediasetTgcom24 : Crollo viadotto sulla A6, la procura avvia accertamenti sui piloni #autostradaa6 -