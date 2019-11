Liguria | Frana a Rossiglione | una casa totalmente sventrata

Liguria - crolla una corsia di un viadotto su autostrada A6 nel savonese direzione Torino : “Nessun veicolo coinvolto”. Toti : “Frana ha falciato pilastri” : Una porzione di circa 30 metri di viadotto della A6 Torino-Savona è crollata a circa 1,5 chilometri dalla località ligure, all’altezza del km 122 nella zona di Altare, in località Madonna del Monte. “Allo stato, non risultano coinvolti automezzi e persone: lo sforzo di tutti è finalizzato, in questa fase, ad avere conferma di questa situazione”, ha fatto sapere in una nota autostrada dei Fiori Spa, la società che ha in ...

Crolla viadotto a Savona a causa di una frana - donna muore nell’Alessandrino. La Liguria chiedera’ lo stato d’emergenza : Non da' tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte: i fatti piu' gravi nell'Alessandrino, dove una donna di 52 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dalle acque del Bormida, e nel savonese, dove e' Crollato un tradotto di un viadotto dell'autostrada A6 a causa di una frana abbattutasi sul manto stradale. Al momento non si segnalano feriti ma si stanno effettuando verifiche riguardo a un'auto che sarebbe ...

Liguria - sta franando la collina sulla statale Aurelia (Arenzano) : Situazione insostenibile in Liguria a causa del maltempo: le piogge alluvionali che da ieri si stanno accanendo su genovese e savonese stanno provocando danni e veri e propri disastri. I terreni sono...

Maltempo in Liguria : frana su Autostrada A10 a Genova : Nuove criticità si registrano in Liguria e nella provincia di Genova per il Maltempo. Le nuove precipitazioni cadute nelle ultime ore (destinate purtroppo ad intensificarsi) hanno creato nuovi...

Maltempo in Liguria - neve nell'entroterra. Frana nello Spezzino - tre famiglie isolate : Nelle prossime ore i fenomeni nevosi andranno lentamente attenuandosi (con quota neve in rapido rialzo) ed è attesa una generale, temporanea pausa nelle precipitazioni

Maltempo Liguria : frana su un terreno Aspi vicino a un viadotto a Bogliasco : A causa delle forti piogge, la scorsa notte “è peggiorata la frana sulla strada per Sessarego, a Bogliasco, in corrispondenza dei piloni del viadotto autostradale ‘Burchi’“. Lo comunica il Comune spiegando che i tecnici di Autostrade sono gia’ intervenuti in quanto il terreno franato è di proprietà della società. Un albero ha invaso la carreggiata, impedendo il transito. “Grazie all’intervento dei Vigili ...

Maltempo in Liguria - neve nell'entroterra. Frana nello Spezzino - tre famiglie isolate : Nelle prossime ore i fenomeni nevosi andranno lentamente attenuandosi (con quota neve in rapido rialzo) ed è attesa una generale, temporanea pausa nelle precipitazioni

Maltempo Liguria - frana nella notte a Zoagli : verifica alle condotte di Chiavari dopo gli allagamenti : Il Maltempo che la notte scorsa ha interessato la Liguria ha causato danni e disagi. In particolare una frana avvenuta questa notte nel Comune di Zoagli ha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. A causa del Maltempo, alcuni massi rocciosi sono precipitati sulla strada da un terreno privato invadendo tutta la carreggiata. Non sono state coinvolte persone o abitazioni. dopo un intervento dei ...

Maltempo in Liguria : improvvisa frana a Sanremo - coinvolte alcune auto : Il Maltempo inizia ad entrar nel vivo della scena e cominciano anche i primi disagi sulle regioni del nord. Una notizia dell'ultim'ora ci informa di una frana avvenuta a Sanremo, in Liguria,...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

?Maltempo - in Liguria è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio - fiumi esondati. In Campania famiglie sfollate : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo Liguria : grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova : Una imponente frana è caduta sulla strada per Costa di Bargone, nel Chiavarese, schiacciando due auto e schiantando due antichi muri. isolate una cinquantina di persone che vivono nell’antico borgo di Costa di Bargone. L'articolo Maltempo Liguria: grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria - frana di fango su una casa : ferita una donna : Una frana di fango è caduta su una casa a san Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese, sulle alture del Tigullio. Secondo quanto appreso, una donna, che si trovava in casa, è rimasta leggermente ferita e è stata trasportata in ospedale dai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, frana di fango su una casa: ferita una donna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - in Liguria esonda torrente. Il sindaco di Sestri : «Rimanete in casa». Frana a Sanremo : 60 isolati : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...