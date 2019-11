Liguria | alla regione che ha avuto 3 alluvioni in 3 anni sono arrivati 186mila euro su 39

Maltempo - allagamenti a Reggio Calabria e 347 isolati in Liguria : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia e da nord a sud diverse sono le situazioni di disagi e emergenza: in Liguria alcune frane hanno costretto circa 127 persone a lasciare le loro abitazioni, mentre 347 sono rimaste isolate, a Reggio Calabria le strade risultano inondate dall'acqua col livello dell'acqua che arriva fino alle ruote della autovetture. Fino a domani è stata diramata l'allerta rossa per tutto il Piemonte: sorvegliato speciale ...

Crolla viadotto sulla A6 - problemi alla rete Vodafone in Liguria : Un improvviso blackout della rete Vodafone si è verificato in buona parte della Liguria poco dopo le 14. A causare il "down" sarebbe stato il crollo del viadotto della Madonna del Monte, sull'A6 Torino-Savona. (VIDEO - FOTO) La stessa Vodafone ha successivamente comunicato che "a causa delle eccezionali condizioni del tempo - si legge in una nota dell’azienda -, si è verificato un temporaneo disservizio sulla rete ...

Maltempo - allagamenti in Liguria. In Piemonte auto nel fiume Bormida : un disperso : Maltempo infinito in Italia. Oltre alla Liguria, colpito anche il Piemonte dove un'auto è finita nel fiume Bormida, nell'Alessandrino: c'è un disperso. E il fiume Tanaro fa...

Maltempo - allagamenti - frane e sfollati in Liguria e Piemonte : è ancora allerta rossa : allerta rossa per il Maltempo domenica 24 novembre in Calabria e settori di Liguria e Piemonte. Critica la situazione nelle regioni del Nord. È stata una notte particolarmente difficile nel Savonese per la pioggia che non ha dato tregua. Secondo quanto fa sapere l'amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolato la frazione di Ellera, si registrano sfollati.Continua a leggere

Maltempo - seconda notte di allerta rossa in Liguria : “Piogge - allagamenti e disagi a Savona - Genova e in Val Bormida” [FOTO] : “È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona, Val Bormida e Genova. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 9 a Sant’Olcese e 14 nella zona da Altare a Mallare a causa di due frane. La nostra sala della Protezione Civile è aperta h24 e continua a monitorare costantemente la situazione“: lo ha affermato il governatore della Liguria Giovanni ...

Maltempo in Liguria - allagamenti ed esondazioni a Genova : Il Maltempo non dà tregua e la situazione più critica in queste ore è in Liguria, dove c'è allerta rossa. A Genova la piaggia intensa ha provocato allagamenti ed esondazione dei corsi d'acqua. 19 persone sono state sfollate. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato 102 interventi per macchine in panne, danni d’acqua, smottamenti e alberi pericolanti. Maggiori criticità in Val Polcevera e nei quartieri Bolzaneto, Sampierdarena e ...

Maltempo in Italia - allagamenti e frane : allerta rossa in Piemonte e Liguria. FOTO : Le forti piogge hanno creato notevoli disagi e richiesto numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. A Genova sono stati sospesi i lavori del Ponte e nella regione 600 persone sono rimaste sfollate. Il Po è salito di un metro, nell'Alessandrino è sfociato il Lovassina

Maltempo - Liguria e Piemonte in ginocchio : allagamenti - frane ed esondazioni. Allerta rossa : Nord in ginocchio per il Maltempo. A preoccupare in particolare la situazione in Liguria e Piemonte dove è stata diramata l’Allerta rossa. A Genova, dove dalla notte si sono registrati allagamenti e frane, il governatore Giovanni Toti ha invitato i cittadini a "limitare gli spostamenti". Un cediment

Maltempo - Piemonte e Liguria sott’acqua : esonda il fiume Bormida - allarme per il Centa. Ponte chiuso ad Alessandria - furiose mareggiate sulle coste [FOTO] : Situazione di massima allerta in Liguria e Piemonte, dove le forti piogge stanno causando danni e alluvioni, mentre preoccupano le piene dei fiumi che risultano oltre la soglia di sicurezza. In particolare il fiume Bormida è esondato tra Dego e Piana Crixia, nel savonese. Il livello idrometrico ha superato il livello di guardia andando quindi oltre i 5 mt e 40. La conferma viene dall’unità di crisi della prefettura di Savona. Elevato anche ...

Maltempo in Liguria - allagamenti e strade chiuse : prolungata l’allerta rossa. Le immagini : allagamenti diffusi in città, in particolare concentrati sul ponente genovese e sulla Val Polcevera a Genova, e poi strade chiuse e decine di interventi dei vigili del fuoco. Sono ore di apprensione in Liguria che, sotto una pioggia torrenziale dalla mezzanotte di ieri quando è scattata l’allerta rossa, ha visto cadere quantitativi record di pioggia, che hanno toccato i 193 millimetri in 3 ore dai rilevatori della zona di Sampierdarena ...

Maltempo Liguria - ancora allerta rossa : marea con onde fino a 6m - allagamenti e frane : Non ci sono solo la pioggia e le frane a ‘minacciare’ la Liguria in allerta rossa dalla mezzanotte. Fa paura anche il mare con onde fino a 6 metri. La mareggiata ha colpito pesantemente Alassio, dove l’acqua ha invaso la mareggiata. E’ questa una delle maggiori criticita’ nel Savonese. A Varazze fa paura il livello del torrente Teiro, ad Albisola Superiore e’ esondato il rio Basco. A Savona citta’ ci ...

Nubifragi in Liguria : sottopassi allagati a Genova - Teiro in piena a Varazze - previsioni pessime : La Liguria sta facendo i conti con una potente ondata di maltempo che va a sommarsi a tutte le precedenti perturbazioni che hanno saturato totalmente i terreni e i monti della regione. Questa nuova...

E' allerta rossa in Liguria - record di pioggia e allagamenti a Genova : allerta rossa per il maltempo nel centro e nel ponente della Liguria dove dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente. Su Genova sono caduti 193 millimetri di pioggia in tre ore sono esondati i rii Ruscarolo e Fegino, in val Polcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Numerose strade del capoluogo ligure sono state chiuse al traffico per gli allagamenti e la protezione civile ha ...