L’idiozia di Facebook che blocca le sardine senza motivo

(Di lunedì 25 novembre 2019) L’idea che un’ondata di segnalazioni pilotate sia stata in grado di far oscurare per una nottata la pagina ufficiale delle “” (“6000”), nata qualche giorno fa e già arrivata a 160mila fan, la dice lunga sullo status di democraticità di. Sul fatto, cioè, che uno spazio sul quale si sprecano polemiche da anni praticamente per ogni aspetto della sua gestione non sia ancora in grado di garantire un servizio lineare e a prova di squadrismo digitale. Peccato che proprio su quella piattaforma si sviluppi gran parte del dibattito pubblico contemporaneo. Non proprio rassicurante. La pagina ufficiale delleè stata dunqueta per qualche ora, risultando irraggiungibile nella serata di domenica, per essere poi rimessa online in mattinata. “La pagina non presenta violazioni”, questo l’esito che il social di Menlo Park avrebbe riportato agli amministratori. Che ...

