L’Hellas Verona ha sorpreso tutti

La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio del L’Hellas Verona per i cori razzisti a Mario Balotelli : La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i cori razzisti cantati a Mario Balotelli durante Hellas Verona -Brescia di tre settimane fa. La chiusura era stata decisa dal giudice sportivo, il

Cori contro Balotelli : la posizione del L’Hellas e l’attacco dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Verona : Non si placano le polemiche dopo la sfida di campionato tra Verona e Brescia, nel mirino Cori razzisti all’indirizzo di Mario Balotelli , nelle ultime ore sono arrivate altre reazioni dopo la decisione di chiudere il settore. “Noi siamo i primi a volere chiarezza su come ci si deve comportare. Sul razzismo siamo i primi a non volere che accadano certe cose. Le decisioni le abbiamo prese proprio perché siamo convinti di fare le ...

Fischi a Balotelli - chi è Luca Castellini - ultrà del L’Hellas e capo di Forza Nuova a Verona : Ho incontrato Luca Castellini , ultrà del Verona ma soprattutto esponente di spicco di Forza Nuova a Verona . Le parole che pronunciò di fronte alla mia telecamera non furono affatto moderate o scherzose. Si dichiarò d'accordo con una dichiarazione del Manifesto della Razza del 1938 e poi argomentò su una presunta “sostituzione etnica dei popoli dell’Europa” per colpa di “immigrati e stranieri”.Continua a leggere

Cori razzisti a Balotelli - il ministro Spadafora : “Società minimizzano troppo spesso. L’Hellas Verona condanni e prenda provvedimenti” : Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, interviene sul caso dei Cori razzisti contro Mario Balotelli a Verona. E lo fa in maniera dura, rivolgendosi al club e più in generale ai proprietari delle squadre di calcio: “troppo spesso le Società calcistiche hanno minimizzato e difeso – per ignavia, connivenza o timore – le frange estreme delle proprie tifoserie”, ha detto. “Negli ultimi mesi qualcosa sta cambiando, ...