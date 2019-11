L' ex presidente dello Ior | Ecco tutti i pericoli dell' ambientalismo

Gotabaya Rajapaksa è stato eletto presidente dello Sri Lanka : Gotabaya Rajapaksa , ex ministro delle Difesa e fratello dell’ex presidente autoritario Mahinda Rajapaksa , è stato eletto nuovo presidente dello Sri Lanka . I risultati ufficiali si attendono nelle prossime ore, ma con la metà dei voti scrutinati Rajapaksa è in netto vantaggio,

Trattativa - il presidente dell’Antimafia sul “silenzio” di Berlusconi : “Se ci si definisce uomini dello Stato - serve coraggio di parlare” : “Rimango colpito dal silenzio di Berlusconi in Aula”. Il presidente M5s della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra è intervenuto con una nota per commentare la decisione dell’ex Cavaliere di “avvalersi della facoltà di non rispondere” al processo d’appello sulla Trattativa Stato-mafia. “È un suo diritto e lo ha esercitato. Mi domando che senso abbia il silenzio di un ex premier in un Aula di ...