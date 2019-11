Lega Serie A | rinviata la nomina del vicepresidente

Lega Serie A - Mario Cicala “Commissario ad acta” : Il consiglio federale della Figc ha stabilito la nomina di Mario Cicala come “Commissario ad acta” della Lega Serie A per modificare lo statuto. La carica diventerà effettiva a decorrere dal 3 dicembre solo nel caso in cui il giorno prima, 2 dicembre, l’assemblea di A non dovesse nominare il presidente che succederà al dimissionario […] L'articolo Lega Serie A, Mario Cicala “Commissario ad acta” è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

La Figc nomina Cicala commissario ad acta della Lega Serie A : Lega Serie A nella bufera a seguito delle dimissione di Gaetano Micciché. Oggi il Consiglio federale della Figc ha stabilito la nomina di Mario Cicala come commissario ad acta della Lega di Serie A per modificare lo statuto. La sua carica diventerà però effettiva solo il 3 dicembre, qualora dunque non si sia arrivati ad eleggere un nuovo presidente nell’assemblea della Lega prevista per il 2 dicembre L'articolo La Figc nomina Cicala ...

Scontro Serie A-Figc per il nuovo presidente di Lega : È convocata per lunedì 2 dicembre alle 12 l’assemblea della Lega di Serie A per l’elezione del nuovo presidente, in sostituzione di Gaetano Miccichè, che si è dimesso nel pomeriggio. L’assemblea è stata convocata dall’amministratore deLegato, Luigi De Siervo Non essendo mai stato nominato un vicepresidente, che avrebbe fatto da reggente, De Siervo ha così […] L'articolo Scontro Serie A-Figc per il nuovo presidente ...

Gaetano Miccichè si è dimesso da presidente della Lega Serie A : Gaetano Miccichè si è dimesso da presidente della Lega Serie A, l’organo che gestisce la Serie A e gli altri tornei principali del campionato di calcio italiano. Miccichè ha 69 anni ed era stato eletto presidente nel marzo del 2018, nominato

Lega Serie A e Lega B in campo a sostegno della città di Venezia : Lega Serie A e Lega B aderiscono alla campagna raccolta fondi telefonica della Protezione Civile a sostegno della città di Venezia attraverso la promozione del numero solidale 45500, con il quale è possibile donare due euro inviando un sms o effettuando una chiamata da rete fissa. Le due Leghe si impegneranno poi nella realizzazione di […] L'articolo Lega Serie A e Lega B in campo a sostegno della città di Venezia è stato realizzato da ...

Gaetano Miccichè lascia la presidenza della Lega Serie A : Gaetano Miccichè ha annunciato “immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui

Lega Serie A NEL CAOS - SI DIMETTE IL PRESIDENTE GAETANO MICCICHE’ : GAETANO Micciche’ si e’ dimesso da PRESIDENTE della LEGA di SERIE A. MILANO (ITALPRESS) -La decisione anticipa il procedimento della procura sportiva in merito all’indagine sulla regolarita’ del voto che porto’ alla sua elezione a PRESIDENTE della LEGA stessa. “Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di PRESIDENTE della LEGA di SERIE A. Le indiscrezioni di ...

Il presidente della Lega Serie A ha rassegnato le dimissioni : Gaetano Micciché, 69 anni, era alla presidenza della Lega dal 19 marzo 2018. Nell'ottobre scorso la Procura della...

Lega Serie A - si dimette il presidente Gaetano Micciché : ''Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega di serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui giornali relative alla chiusura dell'istruttoria sulla mia nomina avvenuta 20 mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione''. Sono le parole del presidente della Lega calcio di serie A, Gaetano Miccichè, in una nota, con cui si dimette ...

Lega Serie A - Gaetano Miccichè si dimette dopo la chiusura indagini sulla sua elezione : Il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, si dimette prima dell’esito dell’indagine della Procura federale sulla regolarità della sua elezione. “Le indiscrezioni apparse oggi sui giornali relative alle chiusura dell’istruttoria sulla mia nomina avvenuta 20 mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione”, ha spiegato Miccichè annunciando le sue dimissioni. Il riferimento è ...

Lega Serie A - Miccichè spiega le sue dimissioni dalla carica di presidente : “troppe voci - non potevo andare avanti” : “Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega di Serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui giornali relative alla chiusura dell’istruttoria sulla mia nomina avvenuta 20 mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione”. Così Gaetano Miccichè in una dichiarazione. “Non voglio entrare nel merito dello svolgimento ...

Lega Serie A - Miccichè spiega le sue dimissioni dalla carica di presidente : “Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega di Serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui giornali relative alla chiusura dell’istruttoria sulla mia nomina avvenuta 20 mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione”. Così Gaetano Miccichè in una dichiarazione. “Non voglio entrare nel merito dello svolgimento ...

#unrossoallaviolenza - la Lega Serie A contro la violenza sulle donne : La Lega Serie A si schiera contro gli abusi sulle donne con l’iniziativa #unrossoallaviolenza. Per il terzo anno di seguito, in tutte le partite della 13sima giornata, i calciatori scenderanno in campo con un segno rosso sul viso. Rosso come il cartellino delle espulsioni. I calciatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso in campo da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa. ...

Lega Serie A - Miccichè si è dimesso dalla carica di presidente : Gaetano Miccichè ha appena comunicato ai suoi più stretti collaboratori e alle istituzioni di vertice dello sport la sua decisione di dimettersi da presidente della Lega Calcio. Nell’ottobre scorso la Procura della Federcalcio aveva aperto un’indagine sulla regolarità del voto dell’assemblea di Lega del marzo 2018, guidata dall’allora commissario Malagò, nella quale fu eletto presidente Gaetano Miccichè. A breve è ...