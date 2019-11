Lecce-Cagliari rinviata | i tifosi salentini ospitano nelle loro case gli

DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV. GOL di Joao Pedro! : DIRETTA / Serie A giornata numero 13: Segui il risultato in tempo reale. Dopo il rinvio, si gioca alle ore 15:00! Joao Pedro porta in vantaggio gli ospiti! RISULTATO IN TEMPO REALE 0-1 Lecce-Cagliari IN TV – Il posticipo di questo pomeriggio, valido per la tredicesima giornata di Serie A, si disputerà alle ore 15:00 […] Leggi tutto L'articolo DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV. GOL di Joao Pedro! sembra essere il primo su Calciomercato ...

UFFICIALE – Lecce-Cagliari si gioca : ecco le formazioni ufficiali : Lecce-Cagliari, la gara rinviata ieri per avverse condizioni meteo si giocherà regolarmente alle 15 Lecce-Cagliari, le condizioni meteo sono nettamente migliorate: si gioca regolarmente il match della 13^ giornata di Serie A, in programma alle 15.00 il recupero della sfida al Via del Mare, gara prima posticipata e poi rinviata nella serata di domenica per via dell’impraticabilità del campo. formazioni ufficiali Lecce-Cagliari LECCE ...

Tifosi della Juve in rivolta - monta la polemica social : “Lecce-Cagliari rinviata - a Perugia invece…” [GALLERY] : Il posticipo di Serie A di ieri sera tra Lecce e Cagliari non si è giocato. La partita è stata rinviata a questo pomeriggio (ore 15). La pioggia incessante e copiosa caduta sul Via del Mare molto prima del match, e che sarebbe proseguita per tutta la durata in maniera altrettanto abbondante, ha fatto propendere l’arbitro verso la decisione di non farla disputare. Tre sopralluoghi del direttore di gara Mariani con i due capitani, ...

Lecce-Cagliari - la situazione : si gioca regolarmente : Si completa la tredicesima giornata del campionato di Serie A, due le partite nella giornata di oggi, in serata il match tra Spal e Genoa che si affrontano in un vero e proprio scontro per salvezza, alle 15 invece si gioca Lecce-Cagliari. Il club sardo sta disputando una stagione incredibile, è reduce da una serie di risultati utili consecutivi ed adesso punta ad un nuovo successo, di fronte una squadra un pò in difficoltà ma solo dal ...

DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV. Orario partita e formazioni ufficiali : DIRETTA / Serie A giornata numero 13: Segui il risultato in tempo reale. Dopo il rinvio, si gioca alle ore 15:00! Lecce-Cagliari IN TV – Il posticipo di questo pomeriggio, valido per la tredicesima giornata di Serie A, si disputerà alle ore 15:00 dopo il rinvio causa maltempo. In campo andranno due squadre dai differenti […] Leggi tutto L'articolo DIRETTA / Lecce-Cagliari in TV. Orario partita e formazioni ufficiali sembra essere il ...

Lecce-Cagliari rinviata - i tifosi pugliesi ospitano per la notte i sardi : Emanuela Carucci Ad annunciarlo è stato il presidente del Lecce calcio, Saverio Sticchi Damiani. La notizia ha fatto il giro del web È stata posticipata a questo pomeriggio alle ore 15 (tempo permettendo) la partita Lecce-Cagliari, la gara per la 13a giornata di andata del campionato di #SerieATIM, per impraticabilità del terreno di gioco dello stadio "Via del Mare" del capoluogo pugliese a causa del maltempo. Lo ha deciso l'arbitro ...

Partita rinviata per maltempo : "I tifosi del Lecce ospitano in casa gli ultrà del Cagliari in trasferta" : Dopo il lungo viaggio, la beffa della Partita rinviata per pioggia. Ma in supporto dei caglaritani arrivano i salentini. "Un bel gesto dopo una serata buia e di maltempo" spiega il patron del Lecce

Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa - probabili formazioni : si parte alle ore 15 : 00 - nel Genoa ritorna Criscito! : LECCE CAGLIARI probabili formazioni- Partita rinviata a causa del maltempo e Lecce-Cagliari pronta a rientrare nel vivo a partire dalle ore 15:00. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, out Mancosu: Shakov agirà a sostegno di Lapadula e La Mantia. Ospiti disposti a specchi, con Nandez in campo dal 1′. In attacco spazio […] L'articolo Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa, probabili formazioni: si parte alle ore 15:00, nel Genoa ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa oggi. Programma - orari e tv : La Serie A di Calcio oggi, lunedì 25 novembre vedrà disputarsi due incontri validi per la tredicesima giornata. La nuova tornata del massimo campionato italiano si chiuderà con Lecce-Cagliari, rinviata alle ore 15.00 dopo la pioggia incessante di ieri che ha reso impraticabile il campo dei salentini, e con il match tra SPAL e Genoa, già in Programma originariamente alle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e ...

Serie A - Lecce-Cagliari rinviata per maltempo : La pioggia e il campo pesante cancellano Lecce-Cagliari, posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Lecce Cagliari rinviata/ Fissato il recupero della partita - ecco quando si gioca : Lecce Cagliari rinviata: la partita del Via del Mare non si gioca per l'allagamento del campo, al terzo sopralluogo l'arbitro ha deciso di non iniziare.

Serie A - Lecce-Cagliari rinviata a domani per la pioggia che cade sul Salento [FOTO] : Il maltempo che sta flagellando da giorni l’Italia condiziona anche il campionato di calcio di Serie A. Dopo che per tutto il giorno si è temuto il rinvio di Sampdoria-Udinese a Marassi, con Genova letteralmente messa in ginocchio dalla pioggia, a non giocarsi è stato il posticipo fra Lecce e Cagliari. Sulla città pugliese, infatti, ha piovuto insistentemente tutto il pomeriggio/sera e il terreno di gioco del via del Mare si è ...

Lecce-Cagliari - l’annuncio di Sticchi Damiani : “Se non si gioca domani - ecco l’altra data disponibile” : Tra Lecce e Cagliari ha vinto il maltempo, prima ancora che la gara iniziasse. Pioggia incessante e copiosa quella caduta sul Via del Mare nella giornata di oggi, che ha reso impraticabile il terreno di gioco. La palla non rimbalza e l’arbitro Mariani ha deciso per il rinvio dopo il consulto con i due capitani. Al termine del match, ai microfoni di Sky, è intervenuto il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani: “Pare ...

Lecce-Cagliari - il presidente dei salentini svela : “si gioca domani alle 15 - in caso contrario…” : Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha fatto chiarezza sulla data di recupero del match con il Cagliari, rinviato oggi per impraticabilità di campo Sono serviti tre sopralluoghi all’arbitro Mariani per decidere di rinviare Lecce-Cagliari, posticipo domenicale della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Donato Fasano/LaPresse Terreno di gioco impraticabile al Via del Mare per via della troppa pioggia caduta sul ...