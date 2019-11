Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) Design futuristico e un uso brillante delle nuove tecnologie sono i tratti distintivi di X One, ebike dotata di un pannello touchscreen che consente il controllo di tutte le funzioni disponibili, di un software per il riconoscimento facciale chela bicicletta quando identifica ile di una batteria rimovibile integrata nel telaio in alluminio (abbinato a una forcella in fibra di carbonio). Sviluppata dopo oltre un anno di lavoro dall’azienda statunitense Rayvolt, (società che ha in catalogo diversi esemplari di bici a pedalata assistita che riprendono lo stile delle Harley Davidson), per mano di un team di quindici persone guidate dal designer Mat Rauzier, la Xone spicca anche per il sistema di rigenerazione della pedalata, basato sulla rotazione all’indietro dei pedali (con cui si può anche frenare, in alternativa ai classici freni posizionati sul manubrio), che ...

MilanoCitExpo : L’ebike che si sblocca riconoscendo il volto del proprietario #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - lindaeciao : RT @dellorco85: Alcune Amministrazioni Comunali stanno diventando sempre più sensibili alle #biciElettriche, e sono sempre più crescenti qu… -