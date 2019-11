Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) In un paesaggio lunare, si alzano in volo colorate. Siamo in Turchia, nella regione della. Con le sue valli e rocce scavate ed erose dal vento, è unazone del paese più visitate dai turisti e dal 1985 è considerata patrimonio dell’umanità protetto dall’Unesco. Le gite in mongolfiera, specie alle prime ore del mattino per vedere l’alba, sono tra le attrazioni più amate. Nelledella gallery lo spettacolo dei palloni aerostatici in volo sul distretto di Göreme è ripreso da un. LedalinWired.

matteosalvinimi : Buona guarigione a Mirò e GRAZIE per le migliaia di foto dei vostri mici che avete inviato, spettacolari! Le pubbli… - MilanoCitExpo : Le spettacolari foto dal drone delle mongolfiere in Cappadocia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - InfoFuerte : Guarda la nuova foto caricata su Pool Fuerteventura Fuerteventura le Isole Canarie sono spettacolari -