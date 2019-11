«Le parole hanno un peso» | il monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo

Tiziano Ferro a 'Che tempo che fa' - la denuncia il bullismo : “Le parole hanno un peso” : L'artista, presentando il nuovo disco Accetto Miracoli durante il talk show di Rai 2, ha espresso la sua indignazione contro il bullismo.

Messaggero : le parole di Ancelotti e Rizzoli hanno spinto Rocchi a far capire che arbitra lui e non il Var? : Un pomeriggio non troppo felice per Gianluca Rocchi, sabato. L’arbitro era impegnato nella direzione di gara di Atalanta-Juventus ma ha commesso alcuni errori. Scrive Roberto Avantaggiato sul Messaggero: “Anche i più grandi sbagliano. E meno male, verrebbe da dire, perché così almeno un motivo per salutare Gianluca Rocchi, l’Aia riuscirà a trovarlo, al di là dell’età e delle deroghe alla deroga. Il numero uno degli arbitri italiani è ...

TIZIANO FERRO/ Frecciata a Fedez "Ironia? Le parole hanno un peso" - Che tempo che fa - : TIZIANO FERRO a Che tempo Che Fa con un monologo contro hater e bullismo. E una Frecciata anche a Fedez..."Ironia? Le parole hanno un peso"

Ecco come hanno reagito i calciatori alle parole di Edo De Laurentiis… : Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, i calciatori del Napoli, in comune accordo, hanno deciso di non reagire alle dure parole di Edo De Laurentiis. Fanno discutere le parole di Edo De Laurentiis, espresse nel corso di una manifestazione con un confronto tra passato e presente, che sono arrivate anche ai calciatori del Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino racconta che i giocatori non ci hanno dato peso e hanno deciso ...

Mattino : i calciatori del Napoli hanno apprezzato le parole di Ancelotti a Rizzoli : Anche il Mattino scrive che i calciatori del Napoli non hanno gradito le parole di Edo De Laurentiis ma le hanno incassate in silenzio. Non vogliono rendere il clima ancora più rovente in un momento così delicato. hanno deciso di non reagire, anche perché nel we il presidente dovrebbe tornare dall’America e sono attese le sanzioni contro la squadra per l’ammutinamento. Ieri, scrive il quotidiano, Ancelotti ha parlato con i suoi ragazzi ...

Poeti ed esuli hanno soltanto le parole per mostrare il proprio valore. E non sono i soli : di Maria Grazia Calandrone* Il regista turco-italiano Ferzan Özpetek scrive nel romanzo Rosso Istanbul: “Le case dell’infanzia rimangono sempre dentro di noi, anche quando non esistono più”. Possiamo proseguire il suo pensiero arrivando a sostenere che tanto più la nostra casa è lontana, tanto più è presente. Riusciamo a dedurlo dall’esperienza degli anziani, i quali hanno spesso più viva memoria dell’infanzia che del ...

Formula 1 – Penalità Verstappen - Masi fa chiarezza : “non ci hanno condizionato le sue parole e a Max dico che…” : Michael Masi fa chiarezza sulla Penalità inflitta a Verstappen nel sabato di qualifiche del Gp del Messico: la profonda analisi del direttore gara Il sabato di qualifiche del Gp del Messico di Formula 1 ha fatto tanto discutere: Max Verstappen ha conquistato la pole position, ma è stato poi sanzionato di tre posizioni in griglia perchè non ha rallentato durante le bandiere gialle esposte per l’incidente di Valtteri Bottas. In un ...