Le figlie di Heather Parisi scrivono a Barbara D’Urso | “I nostri padri estranei a

L'attacco della figlia "dimenticata" di Heather : "Chiedetele dove sono le altre due figlie?" : “Perché non chiedete a Heather Parisi dove sono le altre due figlie?”: così ha scritto su Instagram Jacqueline, la secondogenita “dimenticata” della showgirl, in un post polemico contro la madre, colpevole - secondo lei - di averla abbandonata.Heather Parisi lunedì scorso è stata ospite a Live Non è la D’Urso insieme al marito e ai figli gemelli, dove ha raccontato del dramma ...

Heather Parisi : perché vive a Hong Kong - il marito Anzolin - figlie maggiori : Heather Parisi: perché vive a Hong Kong col marito Umberto Maria Anzolin, il matrimonio naufragato con Giorgio e le figlie maggiori Heather Parisi, nonostante non viva più in Italia da diversi anni, torna ciclicamente al centro della cronaca rosa del BelPaese. Un po’ per i botta e risposta su Twitter con la ‘rivale’ Lorella Cuccarini, […] L'articolo Heather Parisi: perché vive a Hong Kong, il marito Anzolin, figlie ...

