L' autostrada A26 è stata chiusa per verifiche sui viadotti

Fonte : agi

(Di lunedì 25 novembre 2019) La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia comunica che a partire dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, saràal traffico in entrambe le direzioni la tratta dell'A26 compresa tra l'allacciamento con l'A10 e lo svincolo di Masone. Tale misura, riferisce una nota, viene assunta per consentire l'esecuzione ditecniche suiFado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. La Direzione di Tronco condividerà i risultati di talicon gli enti competenti. La A26 si dirama verso nord da Genova attraversando il Piemonte e si conclude a Gravellona Toce, non lontano dal confine con la Svizzera. Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha convocato domani mattina il concessionario Aspi al fine di stabilire gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità". In ...

GiovanniToti : +++ CHIUSURA TRATTA AUTOSTRADA A26 +++ Siamo sconcertati e preoccupati per la notizia della chiusura dei viadotti… - GiovanniToti : ??Chiusura tratta autostrada #A26. In diretta ora ?? - Corriere : Verifiche su due viadotti: chiusa l’autostrada A26 per Genova -