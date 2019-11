L’amministrazione Trump ha perso un altro pezzo

L’amministrazione Trump allenta la stretta del ban contro Huawei : Il Segretario al Commercio Willbur Ross comunica che alcune compagnie USA riceveranno la licenza per fare affari con Huawei L'articolo L’amministrazione Trump allenta la stretta del ban contro Huawei proviene da TuttoAndroid.

L’amministrazione Trump ha ordinato a un importante diplomatico statunitense di non testimoniare di fronte al Congresso sul caso Trump-Ucraina : Il governo di Donald Trump ha ordinato a Gordon Sondland, ambasciatore statunitense all’Unione Europea, di non testimoniare di fronte al Congresso sul caso Trump-Ucraina. La testimonianza di Sondland, importante diplomatico americano, era prevista per martedì mattina nell’ambito delle indagini avviate

L’amministrazione Trump sta preparando un programma per raccogliere il DNA dei migranti : Il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti ha detto mercoledì alla stampa che l’amministrazione Trump sta preparando un piano per raccogliere i dati del DNA dei migranti che arrivano nel paese. Il New York Times scrive che permetterà ai responsabili

L’amministrazione Trump sta preparando un programma per raccogliere il DNA dei migranti illegali : Il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti ha detto mercoledì alla stampa che l’amministrazione Trump sta preparando un piano per raccogliere i dati del DNA dei migranti che arrivano illegalmente nel paese. Il New York Times scrive che permetterà ai