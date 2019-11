Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 25 novembre 2019) L'abbraccio di migliaia di persone, nellodi, ache - a bordo dellamobile - ha salutato iper la grande messa a, in Giappone, dove si trova per il suo 32esimo viaggio internazionale, il quarto in Asia. "Qui in Giappone, in una società con un'economia molto sviluppata, mi facevano notare i giovani questa mattina, nell'incontro che ho avuto con loro, che non sono poche le persone socialmente isolate, che restano ai margini, incapaci di comprendere il significato della vita e della propria esistenza". "Molte persone - ha aggiunto- si sentono confuse e inquiete, sono oppresse dalle troppe esigenze e preoccupazioni che tolgono loro la pace e l'equilibrio". Al termine della messa, Bergoglio ha avuto un colloquio privato con il primo ministro giapponese,Abe. L'incontro, che si e' tenuto presso la residenza ufficiale del primo ...

ilfogliettone : L'abbraccio dei fedeli al Papa allo stadio di Tokyo. Francesco incontra Shinzo Abe - - Stefano47510568 : RT @paolo_stillo: - liviovarriale : @sonoclaudio @Pinperepette @Anon_ITA @_arianna @DavidPuente Claudio non è che Twitter sia lo specchio della società… -