La tisana che d’inverno scalda anche il cuore

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il freddo fuori e il caldo dentro casa, il divano che ti accoglie, magariun camino, e in mano una tazza fumante con un infuso che con il suo aroma e il suo gusto dà calore, pace, rende perfetto quel momento tutto tuo che non vorresti finisse mai. Come Caldo Abbraccio Pompadour, profumato e avvolgente come una coccola. Caldo Abbraccio è un infuso dalla dolcezza fruttata al gusto di arancia e uvetta con sofisticate note di rum: una fragranza che ricorda l’atmosfera sognante di una giornata invernale in una baita di montagna mentre fuori nevica, l’accoglienza rassicurante della propria casa nelle giornate più rigide, i dolci della nonna, il calore della felicità. È fatto con ingredienti totalmente naturali: frutta, rum e un pizzico di cannella che gli dona un inconfondibile tocco speziato. Inoltre è senza lattosio, glutine o allergeni, adattoper chi segue diete vegane. È ...

min_rolex : @retrofutr Prossima volta che ci vediamo: tisana party a tema 'icone primi anni 2000' ???? - rvkomii : @robbieganes sarò io che me devo prende na tisana honey tutto apposto - himepm : mi son fatta una tisana che ha un gusto sospettissimo -